« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
link49
name :
Pokemon Pokopia
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
simulation et gestion
[NS2] Pokemon Pokepia / Format GKC ?
Le jeu sera en format GKC !
https://www.youtube.com/watch?v=ILLR3JgOmsU
posted the 11/11/2025 at 02:30 PM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (
11
)
masharu
posted
the 11/11/2025 at 02:34 PM
Pokemon Company...
guiguif
posted
the 11/11/2025 at 02:40 PM
Ah bah meme si Nintendo s'y met
ouroboros4
posted
the 11/11/2025 at 02:42 PM
Juste les tiers..
Ça n'a pas traîner.
shinz0
posted
the 11/11/2025 at 02:44 PM
Genre le jeu était trop volumineux...
dono56
posted
the 11/11/2025 at 02:44 PM
Mais celui là il me semble qu'il est co-developpé avec un autre éditeur
Mais c'est clair que perso si jamais je devais prendre le jeu, ce ne sera qu'en occasion, je ne ferai pas parti des statistiques des ventes "neufs des jeux GKC"
masharu
posted
the 11/11/2025 at 02:46 PM
dono56
Nintendo co-développe avec des tiers tout le temps.
Ici c'est clairement une décision de Pokémon Company dans leur moyen de dépenser le moins de fric possible.
dono56
posted
the 11/11/2025 at 02:52 PM
Étrange quand on voit pourtant Legend ZA sortir entièrement sur cartouche
nicolasgourry
posted
the 11/11/2025 at 02:56 PM
dono56
Jeudi, nous en serons plus, peut-être que nous aurons une explication du format choisi (jeu "sans solo" uniquement online par exemple) ?
chronokami
posted
the 11/11/2025 at 03:06 PM
GAME FRIC!
jackfrost
posted
the 11/11/2025 at 05:31 PM
La boîte de Pandore cette Switch 2.
Prochaine Switch 2 lite sans lecteur de carte
shambala93
posted
the 11/11/2025 at 09:25 PM
1/3 pokemon compagny
1/3 Game freak
1/3 Nintendo
Donc, Nintendo se fout de nous.
