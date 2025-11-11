profile
Pokemon Pokopia
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
all
[NS2] Pokemon Pokepia / Format GKC ?


Le jeu sera en format GKC !
https://www.youtube.com/watch?v=ILLR3JgOmsU
    posted the 11/11/2025 at 02:30 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    masharu posted the 11/11/2025 at 02:34 PM
    Pokemon Company...
    guiguif posted the 11/11/2025 at 02:40 PM
    Ah bah meme si Nintendo s'y met
    ouroboros4 posted the 11/11/2025 at 02:42 PM
    Juste les tiers..
    Ça n'a pas traîner.
    shinz0 posted the 11/11/2025 at 02:44 PM
    Genre le jeu était trop volumineux...
    dono56 posted the 11/11/2025 at 02:44 PM
    Mais celui là il me semble qu'il est co-developpé avec un autre éditeur
    Mais c'est clair que perso si jamais je devais prendre le jeu, ce ne sera qu'en occasion, je ne ferai pas parti des statistiques des ventes "neufs des jeux GKC"
    masharu posted the 11/11/2025 at 02:46 PM
    dono56 Nintendo co-développe avec des tiers tout le temps.

    Ici c'est clairement une décision de Pokémon Company dans leur moyen de dépenser le moins de fric possible.
    dono56 posted the 11/11/2025 at 02:52 PM
    Étrange quand on voit pourtant Legend ZA sortir entièrement sur cartouche
    nicolasgourry posted the 11/11/2025 at 02:56 PM
    dono56 Jeudi, nous en serons plus, peut-être que nous aurons une explication du format choisi (jeu "sans solo" uniquement online par exemple) ?
    chronokami posted the 11/11/2025 at 03:06 PM
    GAME FRIC!
    jackfrost posted the 11/11/2025 at 05:31 PM

    La boîte de Pandore cette Switch 2.

    Prochaine Switch 2 lite sans lecteur de carte
    shambala93 posted the 11/11/2025 at 09:25 PM
    1/3 pokemon compagny
    1/3 Game freak
    1/3 Nintendo

    Donc, Nintendo se fout de nous.
