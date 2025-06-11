Jeux Video

Les connaisseurs comprendront avec cette simple image.Pour les autres, explication :- Grow a Garden est un jeu au coeur de Roblox comme il en existe des milliers d'autres.- Un délire de ferme, mais bien plus pointu et chronophage que les autres, qui a suscité une telle hype chez les "casuals" qu'il a fait sauter les serveurs de Roblox.- En juin dernier, ce jeu a eu droit à un pic de 16 millions de joueurs connectés simultanément. 16 MILLIONS.- Pour info, le pic record absolu de Fortnite est à 15 millions. Celui de PUBG (pic record de Steam) à 5 millions.Et donc l'info :- La société Story Kitchen en a récupéré les droits pour une adaptation cinéma, probablement très libre à faire vu le matériau de base (de l'entraide pour développer sa ferme avec des légumes parfois WTF en taille).Reste à voir si le projet ira à terme car Story Kitchen est bien gentil, et même si la boîte s'est fait connaître pour sa participation à la trilogie Sonic, depuis quelques temps, elle est davantage dans la signature des droits que montrer quelque chose de concret.Pour rappel, ce qu'elle compte proposer en adaptation :- Tomb Raider- Vampire Survivors- Clair Obscur- It Takes Two- Just Cause- Shinobi- Sifu- Sleeping Dogs- Split Fiction