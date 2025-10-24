Remake du premier opus.Découvrez où la légende commenceHalo: Campaign Evolved est une version fidèle mais modernisée de la campagne de Halo: Combat Evolved. Découvrez l'histoire originale revisitée avec des graphismes haute définition, des cinématiques mises à jour et des commandes améliorées, ainsi que trois nouvelles missions préquelles mettant en scène le Master Chief et le sergent Johnson.Un arsenal plus large d'armes, de véhicules, d'ennemis et de « Skulls » modifiant le gameplay (des modificateurs optionnels qui changent le combat de manière amusante et stimulante) ajoute de nouvelles tactiques et une rejouabilité infinie.Jouez à votre façon : en solo, en coopération à 2 joueurs en écran partagé (sur console uniquement) ou en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs avec prise en charge complète du crossplay et de la progression croisée. Que vous découvriez Halo pour la première fois ou que vous reveniez sur le ring après 25 ans, Halo: Campaign Evolved vous offre une aventure à la fois intemporelle et inédite.Découvrez le monde annulaireAprès s'être écrasé sur un mystérieux monde annulaire connu sous le nom de Halo, le Master Chief est chargé d'aider les humains survivants à lutter contre les forces écrasantes du Covenant. Accompagné de son compagnon IA Cortana, il découvre les sombres secrets de Halo et se bat pour empêcher l'anéantissement de toute vie dans la galaxie.Caractéristiques principalesLa campagne complète, reconstruiteCombattez à travers les missions originales, récemment reconstruites avec un niveau de conception amélioré, des cinématiques mises à jour et un guidage amélioré, le tout raffiné pour maintenir le rythme sans perdre la merveille, la tension ou l'héroïsme de l'original.Cinématiques et audio remaniésLes paysages emblématiques, l'architecture extraterrestre et les merveilles de science-fiction renaissent avec de tout nouveaux graphismes, cinématiques et animations. La bande-son a été remasterisée, la conception sonore mise à jour pour une plus grande immersion, et de nouvelles performances vocales ont été enregistrées avec les acteurs principaux.Combat et armes améliorésLe combat classique de Halo vous semblera immédiatement familier, mais plus intense que jamais. Sprintez, visez et engagez le combat avec une précision raffinée. Pour la première fois dans Halo: CE, vous pouvez manier neuf armes emblématiques supplémentaires issues de toute la série, notamment l'épée énergétique, le fusil de combat et le fusil à aiguilles, ce qui vous offre davantage de possibilités pour aborder chaque combat.Trois nouvelles missions préquellesRejoignez le Master Chief et le sergent Johnson dans une toute nouvelle histoire qui se déroule avant les événements de Halo: Combat Evolved, avec de nouveaux environnements, un nouveau gameplay, de nouveaux personnages et de nouveaux ennemis.Jouez en solo ou avec des amisDécouvrez la campagne complète en mode coopératif à 2 joueurs en écran partagé (sur console uniquement) ou en mode coopératif en ligne à 4 joueurs, avec crossplay et progression partagée entre console et PC.Conduisez, détournez, semez le chaosQue vous parcouriez la carte à bord d'un Warthog ou que vous le retourniez avec vos amis, les véhicules ont toujours été au cœur du plaisir de Halo. Aujourd'hui, ils vont encore plus loin : pour la première fois dans Halo: CE, vous pouvez détourner les véhicules ennemis et piloter un Wraith entièrement conduisible, créant ainsi un chaos inoubliable.Remixez votre campagne pour une rejouabilité infinieUtilisez la nouvelle fonctionnalité Campaign Remix pour revenir à n'importe quelle mission et remixer l'expérience avec les « Skulls » les plus modifiants jamais vus dans une campagne Halo. Ces modificateurs optionnels ajoutent du défi et de la variété avec des armes, des ennemis et des environnements aléatoires.