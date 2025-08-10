Ajouter un titre putaclic
profile
bladagun
36
Likes
Likers
bladagun
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 269
visites since opening : 441698
bladagun > blog
all
Fermeture de Game One fin novembre
Article de BFM :

"Un coup dur". Lancée le 7 septembre 1998, la chaîne Game One vit ses dernières semaines. Selon des informations de BFM Tech&Co, le groupe Paramount Networks France, à qui appartient Game One, a décidé de stopper la diffusion à la fin du mois de novembre 2025 dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui concerne plus de 50% des effectifs du pôle télévisuel.

Cette fermeture précipitée est la conséquence directe de la fusion entre la maison mère américaine, Paramount Global, et Skydance, dans le but de créer une nouvelle entité. Une fusion qui a été approuvée par les autorités de la concurrence, notamment aux Etats-Unis.

Une chaîne pourtant rentable
En interne, pour la dizaine de salariés et pigistes concernés par cette fermeture de Game One avec lesquels nous avons pu discuter de l'affaire, c'est l'incompréhension qui demeure: "On est pourtant très rentable," souffle un chargé de production présent depuis dix ans. Selon nos informations, la chaîne était effectivement rentable et générait même plus de deux millions d'euros par an de bénéfices nets.

Pour autant, depuis quelque temps, les salariés interrogés ne se faisaient guère d'illusions: "On le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés," explique une pigiste.

Les salariés concernés ont été prévenus du destin de la chaîne juste avant la rentrée.

La concurrence de Twitch et de Youtube
L'aventure Game One a démarré en 1998 avec pour objectif de rendre le jeu vidéo accessible. Exclusivement diffusée sur le satellite à ses débuts, la chaîne rejoint ensuite le câble puis l'ADSL. Elle se diversifie en ne proposant plus uniquement des programmes de jeux vidéo, mais aussi des animés.

Elle connaît néanmoins de sérieuses turbulences au début des années 2000, quand Infogrames, éditeur français de jeux vidéo, qui a cofondé la chaîne avec Canal+, reprend la ligne éditoriale en main, provoquant plusieurs départs. L'entreprise s'engage dans un premier plan d'économie. En 2006, la chaîne va être repris par son actuel actionnaire, avec à la clef des projets secondaires comme J-One, également concernée par cette fin de diffusion.

"Le problème de Game One, c'est qu'en 2025, les gens regardent du jeu vidéo sur Twitch ou Youtube, pas au sein d'un bouquet obscures de chaînes ADSL," explique un fin connaisseur du milieu, qui préfère rester anonyme. En 2023, interrogé par TéléLoisirs, l'animateur star de Game One, Julien Tellouck, soutenait néanmoins que la chaîne était "complémentaire" des offres de streaming: "On n'est pas vraiment la télé, on n'est pas vraiment internet, on est le lien entre les deux."

C'est ce lien qui disparaîtra donc bientôt. Fin novembre, les lumières du plateau de Team G1, émission historique, s'éteindront pour la dernière fois.



https://www.bfmtv.com/tech/gaming/info-tech-co-la-chaine-game-one-va-fermer-ses-portes-fin-novembre-plus-de-25-ans-apres-sa-creation_AN-202510080687.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/08/2025 at 03:53 PM by bladagun
    comments (30)
    yanssou posted the 10/08/2025 at 03:55 PM
    C'etais qu'une question de temps, team g1 est à chier de toute façon, depuis les interventions des influenceurs, beaucoup de conneries sont dites. Y'a ni débat ni rien d'intéressant sur le JV.
    masharu posted the 10/08/2025 at 03:58 PM
    yanssou J'ai vu l'émission d'aujourd'hui, Sora qui défend le Game Pass : "je n'ai pas besoin d'acheter de jeu" / "si je n'aime pas un jeu derrière, c'est 80€ pour rien" > oui bah tu peux le revendre le jeu .
    gamjys posted the 10/08/2025 at 04:05 PM
    J’ai 32 ans, et franchement, j’ai un peu de mal avec la direction qu’a pris la chaîne ces dernières années. Mais à une époque, je pouvais la regarder non-stop : Game Zone, Level One, Focus, Flash-back… C’était que du kiff. Et surtout, c’est cette chaîne qui m’a fait découvrir des mangas cultes comme Naruto, Saint Seiya ou Cobra. Ça me fout les boules, c’est un bout de mon enfance qui s’en va.
    rasalgul posted the 10/08/2025 at 04:07 PM
    Ca existait encore ce BFM cnews du gaming
    forte posted the 10/08/2025 at 04:08 PM
    C'était devenu l'ombre d'eux même, et les rois de la désinformation. Courage à eux pour la suite tout de même, mais je suis pas inquiet pour eux.
    e3ologue posted the 10/08/2025 at 04:10 PM
    Triste quand même.

    Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai découvert la chaine, c'était fin mai 2002. La veille pendant que mes parents faisait les courses, prépubère je testais dans un magasin de jouet pour la toute première fois la Gamecube avec SSBM (avec des mecs de 20 ans qui me traitaient de mytho quand je disais que c'était le second opus ). Quand je demande au vendeur du rayon en question quand sort le prochain Mario, le mec me répond que Nintendo arrête de faire des jeux Mario parce que ça marche pas et c'est pourquoi ils sortent Luigi's Mansion (encore un génie ). Je rentre dégouté par la nouvelle.
    Le lendemain, un technicien vient nous installer CanalSat, et après un certain temps ma mère m'appelle pour me dire qu'il y a une chaine de jeu vidéo, je descends et là sur l'écran: Mario Sunshine, en une pierre deux coups, je découvre qu'en réalité il y a bien un nouveau Mario sur Gamecube et qu'il est magnifique, puis que ces images proviennent de l'E3 un salon dans lequel le futur du jeu vidéo est présenté chaque année, j'étais aux anges, que de souvenir
    kikoo31 posted the 10/08/2025 at 04:11 PM
    ratchet posted the 10/08/2025 at 04:13 PM
    Je viens de voir la news je suis dégoûté…
    altendorf posted the 10/08/2025 at 04:20 PM
    Triste mais pas surprenant. La chaîne a perdu son aura depuis bien longtemps et c'est clairement pas en laissant Tellouck aux commandes depuis des années que cela aurait changé quelque chose...
    bladagun posted the 10/08/2025 at 04:23 PM
    rasalgul oui j'aurais pu trouvé mieux j'avoue

    Perso game one quand j'était petit je regardais non stop matin et soir du coup ça me fait assez mal, j'était grand fan de Marcus. Jamais pu en blairer beaucoup sur cette chaîne par contre ! Quand les remplaçants de Marcus du nom de Yohan je crois ainsi que Julien tellouk et une autre meuf sont arrivé et qu'ils ne connaissait rien sur rien ! Ça rendais fou !!

    e3ologue pareil je ne connaissais pas l'e3 avant d'en entendre parler chez eux.

    C'est aussi pour la plupart là que l'on a decouvert notre bien aimé Julien chiez

    C'est quand même assez triste même si je n'ai pas regardé depuis facile 15 ans. Une partie de notre enfance disparaît à jamais.
    rasalgul posted the 10/08/2025 at 04:31 PM
    bladagun il y a des chaînes youtube qui transpire tellement plus le gaming et la pop culture que cette merde de gameone.
    colt posted the 10/08/2025 at 04:32 PM
    J'appreciais Marcus mais GO etait devenu une emission tres....critiquable on va dire
    sdkios posted the 10/08/2025 at 04:32 PM
    C'est triste car j'ai beaucoup regardé etant jeune, mais je dois avouer que ca fait des années que j'ai plus regardé.
    bladagun posted the 10/08/2025 at 04:34 PM
    rasalgul oui je pense qu'on a tous accroché quand on vu qu'on trouvé tellement mieux sur internet
    alexkidd posted the 10/08/2025 at 04:34 PM
    Et J-One ?
    bladagun posted the 10/08/2025 at 04:36 PM
    alexkidd meme destin c'est dit dans l'article au dessus
    skk posted the 10/08/2025 at 04:40 PM
    rasalgul genre quoi?
    judebox posted the 10/08/2025 at 04:45 PM
    Je savais même pas que la chaine existait toujours
    marcelpatulacci posted the 10/08/2025 at 04:46 PM
    Je connaissais que de nom, a peine regardé sur la freebox il y a 10 ou 15 ans je crois. C'est déjà un miracle que la chaine soit arrivée jusqu'en 2025...
    draven86 posted the 10/08/2025 at 04:46 PM
    C'est vraiment triste. Que de beaux souvenirs qui partent en fumée...
    gamjys posted the 10/08/2025 at 04:49 PM
    skk En vrai jdg, sakharu, conkerax etc...
    fritesmayo76 posted the 10/08/2025 at 04:59 PM
    Tellouck Bon débarras.
    ratchet posted the 10/08/2025 at 05:00 PM
    Ceux qui critiquent la qualité de Game One… c’est vrai qu’ici c’est largement mieux avec les articles IA de certaines personnes.
    midomashakil posted the 10/08/2025 at 05:01 PM
    Oh la belle époque 2000...2004 c'était l Paradis cette chaine
    burningcrimson posted the 10/08/2025 at 05:04 PM
    Julien Tellouc erf une horreur insupportable ce mec. Dommage pour Kayane et les autres cependant.
    masharu posted the 10/08/2025 at 05:07 PM
    Ah bah le compte ex-Twitter de Game One qui a retiré le tweet avec les coeur en réponse aux réactions sur internet de la fermeture de la chaine.
    adamjensen posted the 10/08/2025 at 05:08 PM
    Franchement, avec internet et le retard qu'ils avaient par rapport à cela, je suis quand même surpris qu'ils aient tenu aussi longtemps.
    Mais c'était pas mal il y a 15-20 ans.
    jenicris posted the 10/08/2025 at 05:10 PM
    Je regardais y a genre y a 15 ou 20 ans. Beaucoup moins par la suite
    shinz0 posted the 10/08/2025 at 05:14 PM
    La fin d'une époque
    choroq posted the 10/08/2025 at 05:21 PM
    Jamais regardé, donc pas de commentaire, mais dommage qu'une chaine JV parte, quand on voit les X chaines d'infos médiocre.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo