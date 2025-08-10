Article de BFM :"Un coup dur". Lancée le 7 septembre 1998, la chaîne Game One vit ses dernières semaines. Selon des informations de BFM Tech&Co, le groupe Paramount Networks France, à qui appartient Game One, a décidé de stopper la diffusion à la fin du mois de novembre 2025 dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui concerne plus de 50% des effectifs du pôle télévisuel.Cette fermeture précipitée est la conséquence directe de la fusion entre la maison mère américaine, Paramount Global, et Skydance, dans le but de créer une nouvelle entité. Une fusion qui a été approuvée par les autorités de la concurrence, notamment aux Etats-Unis.Une chaîne pourtant rentableEn interne, pour la dizaine de salariés et pigistes concernés par cette fermeture de Game One avec lesquels nous avons pu discuter de l'affaire, c'est l'incompréhension qui demeure: "On est pourtant très rentable," souffle un chargé de production présent depuis dix ans. Selon nos informations, la chaîne était effectivement rentable et générait même plus de deux millions d'euros par an de bénéfices nets.Pour autant, depuis quelque temps, les salariés interrogés ne se faisaient guère d'illusions: "On le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés," explique une pigiste.Les salariés concernés ont été prévenus du destin de la chaîne juste avant la rentrée.La concurrence de Twitch et de YoutubeL'aventure Game One a démarré en 1998 avec pour objectif de rendre le jeu vidéo accessible. Exclusivement diffusée sur le satellite à ses débuts, la chaîne rejoint ensuite le câble puis l'ADSL. Elle se diversifie en ne proposant plus uniquement des programmes de jeux vidéo, mais aussi des animés.Elle connaît néanmoins de sérieuses turbulences au début des années 2000, quand Infogrames, éditeur français de jeux vidéo, qui a cofondé la chaîne avec Canal+, reprend la ligne éditoriale en main, provoquant plusieurs départs. L'entreprise s'engage dans un premier plan d'économie. En 2006, la chaîne va être repris par son actuel actionnaire, avec à la clef des projets secondaires comme J-One, également concernée par cette fin de diffusion."Le problème de Game One, c'est qu'en 2025, les gens regardent du jeu vidéo sur Twitch ou Youtube, pas au sein d'un bouquet obscures de chaînes ADSL," explique un fin connaisseur du milieu, qui préfère rester anonyme. En 2023, interrogé par TéléLoisirs, l'animateur star de Game One, Julien Tellouck, soutenait néanmoins que la chaîne était "complémentaire" des offres de streaming: "On n'est pas vraiment la télé, on n'est pas vraiment internet, on est le lien entre les deux."C'est ce lien qui disparaîtra donc bientôt. Fin novembre, les lumières du plateau de Team G1, émission historique, s'éteindront pour la dernière fois.