"Un coup dur". Lancée le 7 septembre 1998, la chaîne Game One vit ses dernières semaines. Selon des informations de BFM Tech&Co, le groupe Paramount Networks France, à qui appartient Game One, a décidé de stopper la diffusion à la fin du mois de novembre 2025 dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui concerne plus de 50% des effectifs du pôle télévisuel.
Cette fermeture précipitée est la conséquence directe de la fusion entre la maison mère américaine, Paramount Global, et Skydance, dans le but de créer une nouvelle entité. Une fusion qui a été approuvée par les autorités de la concurrence, notamment aux Etats-Unis.
Une chaîne pourtant rentable
En interne, pour la dizaine de salariés et pigistes concernés par cette fermeture de Game One avec lesquels nous avons pu discuter de l'affaire, c'est l'incompréhension qui demeure: "On est pourtant très rentable," souffle un chargé de production présent depuis dix ans. Selon nos informations, la chaîne était effectivement rentable et générait même plus de deux millions d'euros par an de bénéfices nets.
Pour autant, depuis quelque temps, les salariés interrogés ne se faisaient guère d'illusions: "On le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés," explique une pigiste.
Les salariés concernés ont été prévenus du destin de la chaîne juste avant la rentrée.
La concurrence de Twitch et de Youtube
L'aventure Game One a démarré en 1998 avec pour objectif de rendre le jeu vidéo accessible. Exclusivement diffusée sur le satellite à ses débuts, la chaîne rejoint ensuite le câble puis l'ADSL. Elle se diversifie en ne proposant plus uniquement des programmes de jeux vidéo, mais aussi des animés.
Elle connaît néanmoins de sérieuses turbulences au début des années 2000, quand Infogrames, éditeur français de jeux vidéo, qui a cofondé la chaîne avec Canal+, reprend la ligne éditoriale en main, provoquant plusieurs départs. L'entreprise s'engage dans un premier plan d'économie. En 2006, la chaîne va être repris par son actuel actionnaire, avec à la clef des projets secondaires comme J-One, également concernée par cette fin de diffusion.
"Le problème de Game One, c'est qu'en 2025, les gens regardent du jeu vidéo sur Twitch ou Youtube, pas au sein d'un bouquet obscures de chaînes ADSL," explique un fin connaisseur du milieu, qui préfère rester anonyme. En 2023, interrogé par TéléLoisirs, l'animateur star de Game One, Julien Tellouck, soutenait néanmoins que la chaîne était "complémentaire" des offres de streaming: "On n'est pas vraiment la télé, on n'est pas vraiment internet, on est le lien entre les deux."
C'est ce lien qui disparaîtra donc bientôt. Fin novembre, les lumières du plateau de Team G1, émission historique, s'éteindront pour la dernière fois.
Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai découvert la chaine, c'était fin mai 2002. La veille pendant que mes parents faisait les courses, prépubère je testais dans un magasin de jouet pour la toute première fois la Gamecube avec SSBM (avec des mecs de 20 ans qui me traitaient de mytho quand je disais que c'était le second opus ). Quand je demande au vendeur du rayon en question quand sort le prochain Mario, le mec me répond que Nintendo arrête de faire des jeux Mario parce que ça marche pas et c'est pourquoi ils sortent Luigi's Mansion (encore un génie ). Je rentre dégouté par la nouvelle.
Le lendemain, un technicien vient nous installer CanalSat, et après un certain temps ma mère m'appelle pour me dire qu'il y a une chaine de jeu vidéo, je descends et là sur l'écran: Mario Sunshine, en une pierre deux coups, je découvre qu'en réalité il y a bien un nouveau Mario sur Gamecube et qu'il est magnifique, puis que ces images proviennent de l'E3 un salon dans lequel le futur du jeu vidéo est présenté chaque année, j'étais aux anges, que de souvenir
Perso game one quand j'était petit je regardais non stop matin et soir du coup ça me fait assez mal, j'était grand fan de Marcus. Jamais pu en blairer beaucoup sur cette chaîne par contre ! Quand les remplaçants de Marcus du nom de Yohan je crois ainsi que Julien tellouk et une autre meuf sont arrivé et qu'ils ne connaissait rien sur rien ! Ça rendais fou !!
e3ologue pareil je ne connaissais pas l'e3 avant d'en entendre parler chez eux.
C'est aussi pour la plupart là que l'on a decouvert notre bien aimé Julien chiez
C'est quand même assez triste même si je n'ai pas regardé depuis facile 15 ans. Une partie de notre enfance disparaît à jamais.
Mais c'était pas mal il y a 15-20 ans.