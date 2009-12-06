Gamekult

Voilà que l'IP revient se glisser dans l'actualité : sur PC, Prototype 1 et 2 viennent de recevoir cette semaine une mise à jour, chacune d'environ 600 MB. Pourquoi faire, exactement ? C'est un peu le mystère, mais ce geste a de quoi éveiller la curiosité. Déjà, parce que ça fait un bon moment que les jeux sont sortis, mais aussi parce que ces updates ont eu le don de casser la compatibilité avec certains mods non officiels, mais pourtant essentiels pour jouer décemment aux titres en 2025. C'est par exemple le cas de PrototypeFix, une extension qui corrige les nombreux plantages et problèmes de compatibilité matérielle. Du jour au lendemain, ces mises à jour l'ont rendu… obsolète.Autant dire que les joueurs, grognons, se sont mis à enquêter pour rapidement tomber sur un élément intrigant : le générique de fin a été mis à jour. On y aperçoit alors de nouvelles mentions, comme celles d', mais aussi l'apparition de Beenox et Demonware. Ces derniers sont des studios de support d'Activision, le premier ayant par exemple travaillé sur tous les récents Call of Duty.Cette firme a fait des portages sa spécialité, ayant par exemple œuvré sur ceux de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, The Last of Us Part I et II ou Spyro Reignited Trilogy sur PC, sans oublier Skyrim, Diablo III ou Overwatch sur Nintendo Switch.