Tu sais, le truc pour s’amuser dans la vie, c’est de toujours garder un côté enfant.
profile
mugimando
27
Likes
Likers
mugimando
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 439
visites since opening : 695915
mugimando > blog
all
La Chine va Humilier nos Jeux Vidéos... et c'est Mérité.
LA CHINE ET LE JEU VIDÉO : LE PLAN QUI VA LES RENDRE INARRÊTABLES



Depuis quelques années, un mouvement colossal s’opère dans l’univers vidéoludique : la Chine investit massivement dans le jeu vidéo. Et ce n’est pas un hasard : derrière ces productions impressionnantes, il y a un plan bien défini pour s’imposer comme la nouvelle superpuissance mondiale du gaming.

UN PLAN STRATÉGIQUE CLAIR

La Chine ne veut pas simplement suivre les tendances mondiales, elle veut les dominer. Comment ?

En mobilisant des studios gigantesques avec des budgets comparables, voire supérieurs, à ceux des mastodontes américains et japonais.

En visant des franchises mondialement connues et en exploitant des licences fortes.

En créant des jeux qui allient qualité technique, graphismes de pointe et immersion totale.

Leur objectif est simple : montrer que l’avenir du jeu vidéo se construit en Chine.

DES EXEMPLES CONCRETS QUI MARQUENT DÉJÀ

One Piece Ambition : sans doute le jeu One Piece le plus ambitieux jamais créé, avec une immersion full RP et une fidélité incroyable à l’univers d’Oda.



Marvel Rivals : un shooter compétitif digne des géants occidentaux, avec la puissance de l’univers Marvel.



Black Zhong Kui : un titre impressionnant qui mise sur une atmosphère sombre et une mythologie chinoise puissante, porté par une direction artistique unique.



Roco Kingdom : un univers coloré qui mêle nostalgie et modernité, un pokemon like pensé pour séduire un très large public.



Ananta : un jeu spectaculaire qui combine action et immersion, démontrant la volonté chinoise de s’imposer avec des expériences vidéoludiques ambitieuses.



Tous ces titres ne sont pas juste des jeux : ce sont des preuves que la Chine a les moyens d’imposer ses créations au niveau mondial.

VERS UNE DOMINATION MONDIALE ?

Si l’on met tout bout à bout, on comprend que la Chine n’est pas seulement en train de “tester” le marché. Non, elle est en train de poser les bases d’un empire vidéoludique.

Avec :

Des ressources financières énormes.

Un marché intérieur colossal (des centaines de millions de joueurs).

Et une volonté politique de faire rayonner la culture et la technologie chinoise à travers le monde.

La conclusion est claire : dans quelques années, il est très possible que les jeux chinois deviennent la référence mondiale, dépassant même les productions japonaises, américaines et européennes.

La Chine a compris que le jeu vidéo n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un vecteur de puissance culturelle. Et quand on regarde One Piece Ambition, Marvel Rivals, Black Zhong Kui ou Ananta Ananta… on se dit qu’ils sont déjà en train de réussir.

VOILA VOUS ETES PRÉVENU
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    mrponey
    posted the 09/23/2025 at 09:59 AM by mugimando
    comments (38)
    choroq posted the 09/23/2025 at 10:04 AM
    un acteur de plus, a part ananta, je suis pas très preneur, comme quoi, chacun son truc.
    shinz0 posted the 09/23/2025 at 10:05 AM
    Comme pour le textile des copies de jeux existants

    La Chine a sa place dans le marché mais pour l'instant elle humilie personne...
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:06 AM
    choroq Tu fait surement parti de la géneration avant 2000 ca doit etre pour ca et y'a rien de ma quand je dit ca mais les temps vont changer. Une chose est sur contrairement au japonais qui sont rester sur leurs acquis la Chine ne se fout pas de la gueule de ses joueurs...
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:09 AM
    shinz0 C'est l'industrie du jeux video mon Shin. Tout le monde copie ou s'inspire et la chine le fait en 10 fois mieux
    krusty79 posted the 09/23/2025 at 10:14 AM
    Encore un article qui ne sait pas doser... tu montrerais au moins un titre qui est soit disant 10 fois mieux, pourquoi pas. Mais là, tu brasses du vent.
    choroq posted the 09/23/2025 at 10:19 AM
    mugimando

    Je suis pas convaincu d'une telle créativité pour le moment, il on surement les moyens, mais je ne vois rien qui transcende le déjà vu (bon onepiece, marvel, je suis pas estomaqué, pokémon bis, et ananta un poil plus sympa). Maintenant, je suis ton avis sur un pont, le truc pour s’amuser dans la vie, c’est de toujours garder un côté enfant...avec un jeu vidéos vraiment fun à jouer. Et là je vois rien de folichon, mais les gouts et les couleurs, pas facile de contenter tout le monde.
    marchand2sable posted the 09/23/2025 at 10:19 AM
    Pour l'instant le Japon est loin devant eux de long en large mais franchement ça reste cool leurs jeux, juste que ça manque d'identité. La Corée aussi, ils font des trucs sympas.
    choupiloutre posted the 09/23/2025 at 10:22 AM
    Mouhaaais.

    Rien de ce que tu me propose me fais esquisser un sourire .
    Le pognon de la chine ,ne comblera ni le manque d expérience dans le domaine.
    De plus avec ce gouvernement qui censure à tours de bras, je n espère pas avoir un scénario intelligent ou intrigant dans leurs jeux .
    Pour résumé, ils ne sont pas prêt d avoir ni mon attention et encore moins mon argent
    marcelpatulacci posted the 09/23/2025 at 10:23 AM
    Putain le One Piece Ambition je connaissais pas! Vraiment dommage que ce soit juste mobile.
    zekk posted the 09/23/2025 at 10:24 AM
    bof, ils ont des chouettes propositions mais pas de quoi dominer le game
    ducknsexe posted the 09/23/2025 at 10:24 AM
    Pour l instant ils s'humilie entre eux avec tout les clones qui se ressemble. Même si parfois il y a de bonnes surprise. Mais la chine est un marché intéressant.

    Le japon c'est l horizon
    newtechnix posted the 09/23/2025 at 10:25 AM
    Le problème que les chinois ont c'est qu'hormis la qualité du travail c'est qu'il n'y a absolument rien de frais. c'est balèze et efficace mais il n'y a rien de nouveau.

    Ce n'est pas de leur faute c'est juste logique et de toutes façons c'est aussi un problème du JV pour installer de nouvelle IP...quand toutes les styles et histoires ont été raconté...

    enfin avec l'avènement de l'IA et en parallèle le ralentissement de la puissance brut visuel cela sera de moins en moins important d'avoir des une tonne de mec balaise à bas salaire (comme en chine).

    On voit d'ailleurs le cas de Pocketpair...les mecs grâce à l'IA veulent concurrencer Pokemon.
    sonilka posted the 09/23/2025 at 10:26 AM
    J'ai l'impression d'entendre les "spécialistes" foot de la fin des années 90 qui prédisaient une domination du football chinois sur le monde dans les 20 ans. Résultat 25 ans plus tard, le meilleur résultat de la Chine en CDM c'est une phase de groupe en 2002 (3 défaites). Et zéro participation à la CDM depuis. Tout ca pour dire que si les studios chinois montent en puissance, il faut peut etre faire preuve d'un peu de nuance.
    gamerdome posted the 09/23/2025 at 10:27 AM
    Oui, ils vont humilier les autres développeurs avec des créations originales comme Light of Motiram
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:29 AM
    Je te dit ca en connaissance de cause... ce n'est que le début ! newtechnix choroq Je ne joue qu'a des jeux chinois depuis 2019 et je peut te garantir que je m'éclate sur leur jeu et la qualité est plus qu'aux rdv. J'arrive a me rendre compte de la supercherie du japon "mais je ne vois rien qui transcende le déjà vu (bon onepiece, marvel, je suis pas estomaqué, pokémon bis, et ananta un poil plus sympa)" "Le problème que les chinois ont c'est qu'hormis la qualité du travail c'est qu'il n'y a absolument rien de frais. c'est balèze et efficace mais il n'y a rien de nouveau." Donnez moi un jeu Japonais qui est incroyable de nos jours. C'est full recyclage... La chine copie certe mais c'est 1 MILLARDS de fois de plus innovant et incroyable
    Le japon n'a plus rien proposer depuis breath of the wild... On a des jeux et des mécanisme de jeu qui se ressemble depuis des année. Ils se repose sur leur grosse license... On pourra pas me dire le contraire !
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:35 AM
    sonilka je sais pas quel spécialiste tu a écoute mais meme à l'epoque un gosse de 10 pouvais te garantir que la chine ne sera jamais une nation du foot dans le future
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:37 AM
    marcelpatulacci il est completement disponible sur pc avec manette au cas ou marchand2sable c'est logique ils sont les premiers a avoir compris la mentalités des joueurs etranger tout en imposant leur style ! Mais crois moi que ca va vite changer
    choroq posted the 09/23/2025 at 10:38 AM
    mugimando

    Donne moi un équivalent a Xenoblade ? a mario ? a zelda ? a astro bot ?, bon la liste est longue. Et oui, si tu trouves ton bonheur dans les jeux chinois, je suis tout a fait d'accord que tu dois te faire plaisir avec, mais de la a dire qu'ils domineront tout, bon, je n'y crois pas. Être fan, implique d'être objectif, perso le japon ne fait rien de révolutionnaire (la switch 2 en ai la preuve), mais il on leur univers très sympa, l'europe a ses fans, la chine aussi.
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:42 AM
    choroq completement la fan base est présente de partout... Tu a cité des jeux qui non pas bouger depuis des années. Rien de nouveaux dans son gameplay. Utilisé les meme license depuis des années pour ne plus rien creer de nouveau c'est triste. On reproche de copier a la chine de copier les jeux mais eux cree de nouveau jeux avec de nouveau mécanisme et du vrai fan. Apres tant que tout le monde s'amuse ca me va mais les preuve sont la. D'ici 10 ans la chine va etre un tres gros concurrent voir le meilleur du marche
    mugimando posted the 09/23/2025 at 10:43 AM
    choupiloutre ce qui est logique vu que a été bercer avec le japon. La nouvelle génération sera bercer avec la chine
    keiku posted the 09/23/2025 at 11:04 AM
    niveau jeu video on a encore le temps, vu ce qu'ils sortent... sur mobile peut être, mais le reste ca va être compliquer, surtout que scénaristiquement c'est pas ouf et même si le chiffres des films marche bien en chine, ailleurs c'est pas ouf...

    la chine ne saura jamais exploser, car leur politique est trop censurée,d'ailleurs les jeux américain ca commence a devenir pareil

    et on le voit avec microsoft , avoir de l'argent ne garantit pas des bon jeu ou des projets rentable

    et comparer wukong a elden ring(ouun autre from soft) en disant que c'est proche alors qu'on est a des années lumière d'écart entre les 2... bref la video prend des racourci, et ne parle pas de l'évolution, car oui si genshin impact a bien fonctionner , sur la longueur , bein c'est retomber et les suite n'ont pas réussi a attirer et surtout a garder les joueurs, pire les gens commence déja a avoir la lassitude.

    car le soucis c'est que recopier c'est bien mais insuffler une ame c'est vitale et les jeux chinois manque d'ame, et ce problème ne pourra pas être résolu car pour insuffler une ame a un jeu il faut de la passion et pas industrialiser le processus, chose qui n'existe pas en chine...
    fan2jeux posted the 09/23/2025 at 11:04 AM
    De gros budget en effet, encore faut il tente d arreter le copiage sans âmes et doivent faire un truc de fou: inventer, créer une oeuvre et innover
    shido posted the 09/23/2025 at 11:16 AM
    Des énième gatcha game en open world et avec une DA de manga.... sacrée air frais , effectivement lol
    bladagun posted the 09/23/2025 at 11:35 AM
    Je connaissais pas le pokemon like il a l'air terrible ! J'aime beaucoup le design des pokemons
    mrvince posted the 09/23/2025 at 11:36 AM
    Pour l'instant on en est loin... le budget ne fait pas tout.
    bladagun posted the 09/23/2025 at 11:37 AM
    Par contre ni ambition ni fighting path ici c'est abusé, c'est lequel ton preferé ?
    rbz posted the 09/23/2025 at 11:41 AM
    shido punaise je te jure et les minia des vidéos en mode clickbait + le ton de l'article mdr
    choroq posted the 09/23/2025 at 11:47 AM
    mugimando

    C'est pas le copier collé que je veux faire ressortir, c'est quoi de nouveau part rapport a eux ? je suis tout a fait d'accord que le reproche peut être fait au japon, d'ailleurs je suis le premier à dire, que les anciennes licences doivent cohabiter avec les nouvelles licences,. Et c'est là que le japon, usa, europe, et donc la chine, ne font rien de bien nouveau. Quelque fois, une petite lumière d'originalité sort du lot, mais noyé de déjà vu, et la chine, n'offre rien de mieux pour moi. Voilà donc pourquoi, le résonnement que la chine va dominé, non, elle le fera comme tout les autres, par des jeux nouveau et fun, et c'est pas ce que je vois, elle ou est les autres, donc pour le moment, un acteur parmi les autres.
    sonilka posted the 09/23/2025 at 11:48 AM
    mugimando n'importe qui pouvait le deviner et pourtant y en avait pas mal qui prédisaient la montée en puissance de la Chine. On y a aussi eu droit avec la Russie et ses clubs durant le courant des années 2000.
    lez93 posted the 09/23/2025 at 11:49 AM
    Pardon hein mais je peux pas m'empêcher de rire en voyant l'enthousiasme et la grandiloquence que tu affiches dans l'article devant ce que tu considères comme le renouveau du gaming et la réaction complètement osef des commentaires
    kurosu posted the 09/23/2025 at 11:53 AM
    C'est une question de temps avant qu'ils fumes les ricains et japonais, surtout les japonais qui se montre très limité techniquement pour la plupart du temps.
    Dites vous ce que vous voyez c'est un peu les jeux de l'ère PS1, le problème avec les jeux chinois, c'est leur folklore que je connais par cœur, et je sature déjà
    shido posted the 09/23/2025 at 11:57 AM
    rbz tellement
    zekk posted the 09/23/2025 at 12:03 PM
    Ce qui est dingue avec les fans de jeux chinois, c'est qu'ils veulent l'imposer comme le seul modèle viable sur le marché, comme s'il ne pouvait pas vivre en parallèle du jeux vidéo jap ( dont la Chine n'a jamais approché la qualité) et le jeu occidental
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 12:31 PM
    Ouais on va attendre 10/15 ans car pour le moment ils ne détruisent personne !
    mugimando posted the 09/23/2025 at 12:53 PM
    rbz :lol on s'en fou de ça, c'était juste pour montrer le plus important c'est le message deriere tout ca

    bladagun Ambitions l'explose en tout ! Que se soit en pve ou pvp. Et Roco Kingdom est ce que pkemon aurai du être en 2025 et pas l'horrible ZA

    keiku shido fan2jeux lez93 zekk shambala93 vous n'avez jamais toucher un seul jeux chinois et ça se ressent dans vos commentaire je n'impose pas mes idée c'est juste un constat de ce que va devenir le marché du jeux video. L'essentiel c'est que preniez plaisir a ce se vous jouer actuellement. Je dit juste une fois que vous avez goûter un bon gameplay qui change. Vous voyez les autres jeu d'une manière frauduleuse
    zekk posted the 09/23/2025 at 12:58 PM
    mugimando Ben si on a touché désolé, on est pas aussi enthousiasmé que toi...

    le problème c'est que justement tu ne fais pas un constat, mais que tu impose ton idée

    On est encore devant un grand analyste du dimanche qui se prend pour plus intelligent que tout le monde.
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 01:06 PM
    mugimando
    Je te rassure tu n’es pas omniscient, ni omniprésent et encore mois omnipotent !

    Quelques jeux chinois sont cool, mais pour le moment aucun ne détruit l’industrie occidentale et/ou nippone.
    keiku posted the 09/23/2025 at 01:10 PM
    mugimando bah au contraire, genshin, wu kong,honkai, même infinite nikky et d'autre...

    et c'est justement bien pour ca que j'appuie mes dires... le jeux chinois c'est vide d'ame..., le gameplay est ultra pauvre dans la plupart des cas, et les scénario sont tous bidon
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo