LA CHINE ET LE JEU VIDÉO : LE PLAN QUI VA LES RENDRE INARRÊTABLES
Depuis quelques années, un mouvement colossal s’opère dans l’univers vidéoludique : la Chine investit massivement dans le jeu vidéo. Et ce n’est pas un hasard : derrière ces productions impressionnantes, il y a un plan bien défini pour s’imposer comme la nouvelle superpuissance mondiale du gaming.
UN PLAN STRATÉGIQUE CLAIR
La Chine ne veut pas simplement suivre les tendances mondiales, elle veut les dominer. Comment ?
En mobilisant des studios gigantesques avec des budgets comparables, voire supérieurs, à ceux des mastodontes américains et japonais.
En visant des franchises mondialement connues et en exploitant des licences fortes.
En créant des jeux qui allient qualité technique, graphismes de pointe et immersion totale.
Leur objectif est simple : montrer que l’avenir du jeu vidéo se construit en Chine.
DES EXEMPLES CONCRETS QUI MARQUENT DÉJÀ
One Piece Ambition : sans doute le jeu One Piece le plus ambitieux jamais créé, avec une immersion full RP et une fidélité incroyable à l’univers d’Oda.
Marvel Rivals : un shooter compétitif digne des géants occidentaux, avec la puissance de l’univers Marvel.
Black Zhong Kui : un titre impressionnant qui mise sur une atmosphère sombre et une mythologie chinoise puissante, porté par une direction artistique unique.
Roco Kingdom : un univers coloré qui mêle nostalgie et modernité, un pokemon like pensé pour séduire un très large public.
Ananta : un jeu spectaculaire qui combine action et immersion, démontrant la volonté chinoise de s’imposer avec des expériences vidéoludiques ambitieuses.
Tous ces titres ne sont pas juste des jeux : ce sont des preuves que la Chine a les moyens d’imposer ses créations au niveau mondial.
VERS UNE DOMINATION MONDIALE ?
Si l’on met tout bout à bout, on comprend que la Chine n’est pas seulement en train de “tester” le marché. Non, elle est en train de poser les bases d’un empire vidéoludique.
Avec :
Des ressources financières énormes.
Un marché intérieur colossal (des centaines de millions de joueurs).
Et une volonté politique de faire rayonner la culture et la technologie chinoise à travers le monde.
La conclusion est claire : dans quelques années, il est très possible que les jeux chinois deviennent la référence mondiale, dépassant même les productions japonaises, américaines et européennes.
La Chine a compris que le jeu vidéo n’est pas seulement un divertissement, mais aussi un vecteur de puissance culturelle. Et quand on regarde One Piece Ambition, Marvel Rivals, Black Zhong Kui ou Ananta Ananta… on se dit qu’ils sont déjà en train de réussir.
La Chine a sa place dans le marché mais pour l'instant elle humilie personne...
Je suis pas convaincu d'une telle créativité pour le moment, il on surement les moyens, mais je ne vois rien qui transcende le déjà vu (bon onepiece, marvel, je suis pas estomaqué, pokémon bis, et ananta un poil plus sympa). Maintenant, je suis ton avis sur un pont, le truc pour s’amuser dans la vie, c’est de toujours garder un côté enfant...avec un jeu vidéos vraiment fun à jouer. Et là je vois rien de folichon, mais les gouts et les couleurs, pas facile de contenter tout le monde.
Rien de ce que tu me propose me fais esquisser un sourire .
Le pognon de la chine ,ne comblera ni le manque d expérience dans le domaine.
De plus avec ce gouvernement qui censure à tours de bras, je n espère pas avoir un scénario intelligent ou intrigant dans leurs jeux .
Pour résumé, ils ne sont pas prêt d avoir ni mon attention et encore moins mon argent
Le japon c'est l horizon
Ce n'est pas de leur faute c'est juste logique et de toutes façons c'est aussi un problème du JV pour installer de nouvelle IP...quand toutes les styles et histoires ont été raconté...
enfin avec l'avènement de l'IA et en parallèle le ralentissement de la puissance brut visuel cela sera de moins en moins important d'avoir des une tonne de mec balaise à bas salaire (comme en chine).
On voit d'ailleurs le cas de Pocketpair...les mecs grâce à l'IA veulent concurrencer Pokemon.
Le japon n'a plus rien proposer depuis breath of the wild... On a des jeux et des mécanisme de jeu qui se ressemble depuis des année. Ils se repose sur leur grosse license... On pourra pas me dire le contraire !
Donne moi un équivalent a Xenoblade ? a mario ? a zelda ? a astro bot ?, bon la liste est longue. Et oui, si tu trouves ton bonheur dans les jeux chinois, je suis tout a fait d'accord que tu dois te faire plaisir avec, mais de la a dire qu'ils domineront tout, bon, je n'y crois pas. Être fan, implique d'être objectif, perso le japon ne fait rien de révolutionnaire (la switch 2 en ai la preuve), mais il on leur univers très sympa, l'europe a ses fans, la chine aussi.
la chine ne saura jamais exploser, car leur politique est trop censurée,d'ailleurs les jeux américain ca commence a devenir pareil
et on le voit avec microsoft , avoir de l'argent ne garantit pas des bon jeu ou des projets rentable
et comparer wukong a elden ring(ouun autre from soft) en disant que c'est proche alors qu'on est a des années lumière d'écart entre les 2... bref la video prend des racourci, et ne parle pas de l'évolution, car oui si genshin impact a bien fonctionner , sur la longueur , bein c'est retomber et les suite n'ont pas réussi a attirer et surtout a garder les joueurs, pire les gens commence déja a avoir la lassitude.
car le soucis c'est que recopier c'est bien mais insuffler une ame c'est vitale et les jeux chinois manque d'ame, et ce problème ne pourra pas être résolu car pour insuffler une ame a un jeu il faut de la passion et pas industrialiser le processus, chose qui n'existe pas en chine...
C'est pas le copier collé que je veux faire ressortir, c'est quoi de nouveau part rapport a eux ? je suis tout a fait d'accord que le reproche peut être fait au japon, d'ailleurs je suis le premier à dire, que les anciennes licences doivent cohabiter avec les nouvelles licences,. Et c'est là que le japon, usa, europe, et donc la chine, ne font rien de bien nouveau. Quelque fois, une petite lumière d'originalité sort du lot, mais noyé de déjà vu, et la chine, n'offre rien de mieux pour moi. Voilà donc pourquoi, le résonnement que la chine va dominé, non, elle le fera comme tout les autres, par des jeux nouveau et fun, et c'est pas ce que je vois, elle ou est les autres, donc pour le moment, un acteur parmi les autres.
Dites vous ce que vous voyez c'est un peu les jeux de l'ère PS1, le problème avec les jeux chinois, c'est leur folklore que je connais par cœur, et je sature déjà
bladagun Ambitions l'explose en tout ! Que se soit en pve ou pvp. Et Roco Kingdom est ce que pkemon aurai du être en 2025 et pas l'horrible ZA
keiku shido fan2jeux lez93 zekk shambala93 vous n'avez jamais toucher un seul jeux chinois et ça se ressent dans vos commentaire je n'impose pas mes idée c'est juste un constat de ce que va devenir le marché du jeux video. L'essentiel c'est que preniez plaisir a ce se vous jouer actuellement. Je dit juste une fois que vous avez goûter un bon gameplay qui change. Vous voyez les autres jeu d'une manière frauduleuse
le problème c'est que justement tu ne fais pas un constat, mais que tu impose ton idée
On est encore devant un grand analyste du dimanche qui se prend pour plus intelligent que tout le monde.
Je te rassure tu n’es pas omniscient, ni omniprésent et encore mois omnipotent !
Quelques jeux chinois sont cool, mais pour le moment aucun ne détruit l’industrie occidentale et/ou nippone.
et c'est justement bien pour ca que j'appuie mes dires... le jeux chinois c'est vide d'ame..., le gameplay est ultra pauvre dans la plupart des cas, et les scénario sont tous bidon