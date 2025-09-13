Cronos the new dawn :
La switch 2 n'a aucune feature UE5 sur cronos tandis que la Series S les a toutes (lumen+nanite..) , very low sur Switch 2
Fortnite :
le jeu est bien plus beau sur Series S , pas de lumen sur switch 2 à l'inverse de la series S
split fiction :
équivalent a l'exceptions des ombres
Ce que je remarque, c'est que c'est très fidèle.
On est pas sur une différence comme splinter cell xbox vs ps2.
Faire des comparatifs foireux en oubliant que la comparaison est faite entre des jeux qui tournent sur un moteur qui est optimisé depuis 3 à 4 ans pour un hardware qui dispose d'outils mâtures VS un hardware qui est sortit il y a 4 mois dont les outils sont toujours en cours d'optimisation et qui commence à peine à recevoir des portages utilisant ce moteur porté à la va vite.
Franchement il faut vraiment s'appeler DF pour pondre ce genre de comparatifs éclatés au sol, tout ça pour faire des vues facile et ensuite passer pour des cons (absence de DLSS, PS4 +, portages de SW impossible, etc.)
Et qu'il y aura un article pour dire: "Ah au fait, on a écrit de la merde, ça va mieux".
On a d'autres jeux, avec d'autres moteurs où...
https://youtu.be/b0ZAN51DlZ4?si=21_VSwoSBCCq_-QX
gamesebde3 : non ils feront juste du damage control comme on les a déjà vu faire à plusieurs reprises, jamais ils ne s'excuse pour avoir propager de fausses informations...