[Digital Foundry] la Series S explose la Switch 2 sur les titre Unreal Engine 5


Cronos the new dawn : La switch 2 n'a aucune feature UE5 sur cronos tandis que la Series S les a toutes (lumen+nanite..) , very low sur Switch 2



Fortnite : le jeu est bien plus beau sur Series S , pas de lumen sur switch 2 à l'inverse de la series S

split fiction : équivalent a l'exceptions des ombres
https://www.youtube.com/watch?v=2tPvLuU_JxQ
    posted the 09/13/2025 at 08:37 PM by skuldleif
    comments (20)
    kikoo31 posted the 09/13/2025 at 08:55 PM
    Ah bon ? J'ai toujours cru le contraire
    cyr posted the 09/13/2025 at 08:56 PM
    Respire.

    Ce que je remarque, c'est que c'est très fidèle.

    On est pas sur une différence comme splinter cell xbox vs ps2.
    skuldleif posted the 09/13/2025 at 08:59 PM
    cyr tu te souviens quand ca perma spammait series S = boulet pour la gen ? moi oui , ou sont ils ? la switch 2 va durer jusque 2030 minimum et l'ue5 est le moteur le plus répandu
    lopatin posted the 09/13/2025 at 09:03 PM
    la switch 2 explose la série s sur la portabilité...
    lopatin posted the 09/13/2025 at 09:05 PM
    toujours un seul angle de point de vue pour influencer son auditoire.
    lopatin posted the 09/13/2025 at 09:06 PM
    bref, la switch 2 et une très bonne console, n'en déplaise à certains
    masharu posted the 09/13/2025 at 09:08 PM
    skuldleif Boulet parce qu'il y avait la XSX et que pour un même usage faut pondre 2 versions d'un même jeu. Là on parle d'une seule console, ce serait comme avoir la NS2 et une "NS2 différente".
    skuldleif posted the 09/13/2025 at 09:09 PM
    masharu non non ce n'etait pas pour les "exclu" , mais bien pour les jeux dans leurs ensemble que le mot etait employé
    tripy73 posted the 09/13/2025 at 09:10 PM
    DF qui fait du clickbait et ça relais sans même prendre 2 secondes pour réfléchir au problème...

    Faire des comparatifs foireux en oubliant que la comparaison est faite entre des jeux qui tournent sur un moteur qui est optimisé depuis 3 à 4 ans pour un hardware qui dispose d'outils mâtures VS un hardware qui est sortit il y a 4 mois dont les outils sont toujours en cours d'optimisation et qui commence à peine à recevoir des portages utilisant ce moteur porté à la va vite.

    Franchement il faut vraiment s'appeler DF pour pondre ce genre de comparatifs éclatés au sol, tout ça pour faire des vues facile et ensuite passer pour des cons (absence de DLSS, PS4 +, portages de SW impossible, etc.)
    masharu posted the 09/13/2025 at 09:12 PM
    skuldleif Non tu n'as pas compris ce que j'ai écris. Tu as plusieurs exemples de développeurs qui évoquent leur difficulté de porter leur jeux sur Xbox à cause de la nécessite de développeurs 2 versions. C'est ça le "boulet" de l'histoire en fait.
    skuldleif posted the 09/13/2025 at 09:14 PM
    tripy73 j'avais fais un article des le debut du moteur UE5 sur la demo de the coalition qui annonçait du 30 fps sur XSS et c'est ce qui se passe pour les jeux UE5 le temps n'y a rien fait
    losz posted the 09/13/2025 at 09:15 PM
    Ca craint quand même de pas faire mieux qu'une console low cost sortie il y a plus de 5 ans..
    skuldleif posted the 09/13/2025 at 09:17 PM
    losz non askip ca passe , t'achete ton jeu plein pot et tes censé accepter jouer dans ces conditions , deja que je comprenais pas ceux qui achetaient les nouveauté sur XSS mais alors putin ceux qui font ca sur switch 2
    skuldleif posted the 09/13/2025 at 09:19 PM
    et qui plus est sans meme crossbuy , au moins la legion go ou rog ally ta du crossbuy avec ton gros PC
    gamesebde3 posted the 09/13/2025 at 09:20 PM
    Si, par la grâce des mises à jour, la switch 2 améliore son support de ce moteur, je me demande si ces super experts en parleront aussi.
    Et qu'il y aura un article pour dire: "Ah au fait, on a écrit de la merde, ça va mieux".

    On a d'autres jeux, avec d'autres moteurs où...

    https://youtu.be/b0ZAN51DlZ4?si=21_VSwoSBCCq_-QX
    tripy73 posted the 09/13/2025 at 09:22 PM
    skuldleif : il existe pourtant des jeux UE5 qui tourne à 60fps sur Series S, mais comme toujours ça dépend de ce que veut proposer le développeur et ce sera toujours plus simple pour eux de viser du 60fps sur Series X et PS5 puis passer le jeu en 30fps sur Series S pour le faire tourner sans trop ce prendre la tête avec l'optimisation.

    gamesebde3 : non ils feront juste du damage control comme on les a déjà vu faire à plusieurs reprises, jamais ils ne s'excuse pour avoir propager de fausses informations...
    playshtayshen posted the 09/13/2025 at 09:28 PM
    La playstation 5 les explose en tout
    ducknsexe posted the 09/13/2025 at 09:29 PM
    skuldleif tkt pas frére tu pourra acheté ta rog ally xbox a 899 euros et acheter des jeux sur le Game pass de l'Afghanistan
    vyse posted the 09/13/2025 at 09:41 PM
    cyr mec c'était 2 jeux différents développé par 2 teams Distinctes
    playshtayshen posted the 09/13/2025 at 09:44 PM
    lopatin portable, precise
