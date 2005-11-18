« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Sonic Rush Rerun est une réinterprétation par des fans du jeu Nintendo DS « Sonic Rush ». L'idée derrière ce remaster est de prendre les meilleurs éléments de la trilogie Sonic Rush (Rush, Rush Adventure et Colors DS), de les amplifier et de les rassembler pour créer la version ultime du jeu original ! Nous voulons créer une version définitive de Sonic Rush pour PC, avec du contenu supplémentaire et corriger les problèmes de l'original.
J'ai acheter le jeux de kart Sonic je sais plus quoi sur wii u, mais bon Mario kart 8 étais plus fun et amusant....
Sonic est mort en même temps que Sega
Il remonte la pente mais le mal est fait
Ha si j'ai eu sonic je sais plus trop quoi sur wii.....