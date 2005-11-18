profile
Sonic Rush
name : Sonic Rush
platform : Nintendo DS
editor : Sega
developer : Sega
genre : action
multiplayer : 1 à 2 joueurs
european release date : 11/18/2005
us release date : 11/22/2005
japanese release date : 11/23/2005
official website : http://sonic.sega.jp/rush/
Vous avez aimé les "Sonic Rush", ça pourrait vous intéresser


Sonic Rush Rerun est une réinterprétation par des fans du jeu Nintendo DS « Sonic Rush ». L'idée derrière ce remaster est de prendre les meilleurs éléments de la trilogie Sonic Rush (Rush, Rush Adventure et Colors DS), de les amplifier et de les rassembler pour créer la version ultime du jeu original ! Nous voulons créer une version définitive de Sonic Rush pour PC, avec du contenu supplémentaire et corriger les problèmes de l'original.
https://www.youtube.com/watch?v=I5mGwM-uikw&t
    posted the 09/07/2025 at 04:25 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    kikoo31 posted the 09/07/2025 at 04:53 PM
    Le soucis c est que personne n'a aimé les SRush
    cyr posted the 09/08/2025 at 05:07 AM
    kikoo31 je me suis arrêter avec Sonic adventure 2 battle....

    J'ai acheter le jeux de kart Sonic je sais plus quoi sur wii u, mais bon Mario kart 8 étais plus fun et amusant....
    kikoo31 posted the 09/08/2025 at 09:13 AM
    cyr et t'as bien fait
    Sonic est mort en même temps que Sega
    Il remonte la pente mais le mal est fait
    cyr posted the 09/08/2025 at 09:41 AM
    kikoo31 perso j'ai jamais etais fan des sony sur megadrive ou autre consoles sega. Ça va trop vite, on comprends pas trop ce qu'il se passe , on loupe beaucoup de ring.....

    Ha si j'ai eu sonic je sais plus trop quoi sur wii.....
