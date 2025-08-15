Cher M. Furukawa,



Bonjour ! Je vous écris au nom de l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Les entités PETA comptent plus de 10 millions de membres et de sympathisants à travers le monde. Nous avons entendu dire qu'il y avait une nouvelle star dans Mario Kart World : La vache ! Elle a déjà conquis le cœur de tous, y compris le nôtre. Mais un détail nous fait freiner des quatre fers : l'anneau en laiton dans le nez de la vache. Pourriez-vous faire preuve d'empathie envers les bovins et retirer cet anneau ? Voici pourquoi c'est si important :



Les anneaux nasaux sont utilisés par les industries de la viande et des produits laitiers pour exploiter, contrôler et même traîner les animaux vers la mort. Ces anneaux en laiton sont grossièrement enfoncés dans le septum sensible des vaches et des taureaux, ce qui peut causer une douleur et une gêne durables. L'industrie laitière fixe également des anneaux nasaux à pointes sur les veaux afin que l'acte réconfortant d'être allaité par leur mère lui cause de la douleur et que le veau soit rejeté et repoussé. Pour contrôler les taureaux, une chaîne peut être attachée entre l'anneau nasal et la corne du taureau, ce qui rend le contrôle encore plus douloureux.



L'anneau en laiton dans le nez de la vache occulte la violence et la cruauté réelles envers les animaux. C'est pourquoi nous vous demandons d'apporter une petite amélioration significative à cette vache bien-aimée : retirez l'anneau nasal et laissez la vache courir librement, sans aucun rappel douloureux des industries qui traitent les animaux comme des machines à faire du profit.



Chaque animal est un être vivant. Alors laissez les anneaux à Sonic et laissez la vache respirer librement !



Un des concept arts du jeu.

Yabuki : C'est vrai. Dans les jeux précédents de la série, la vache faisait partie du décor ou constituait un obstacle sur l'un des circuits. Mais lorsque nous travaillions sur une première version d'un circuit de ce jeu se déroulant dans un ranch que les joueurs peuvent traverser en voiture, cette esquisse a vu le jour. (Rires)

Pour ceux qui ne le savent pas encore la vache des circuits Ferme Meuh Meuh et Prairie Meuh Meuh, présente dans la série depuis 1996 avec Mario Kart 64, est jouable pour la première fois dans Mario Kart World.On apprend que l'organisme américain pour la défense des animaux, PETA, demande à Nintendo de modifier le design de la vache, notamment son piercing au niveau du nez. Nintendo a plusieurs fois été pris à parti par PETA, ces derniers allant jusqu'à créer des fan-games trash sur Pokémon ou Mario Raton Laveur.Et oui, il a fallu attendre que le personnage ait sa cote de popularité pour voir PETA réagir en faveur de la censure.Je rappelle que la vache peut manger des hamburgers dans le jeu(et accessoirement elle conduit un kart)... Mais on est où là. Plusieurs éléments graphiques montrent le personnage de la vache avec le piercing, la vache est même présente dans plusieurs jeux hors Mario Kart, dont la collaboration avec Minecraft.