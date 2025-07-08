Date de sortie : 31 Octobre 2025

Prenez le contrôle de Sarah Connor et du T-800 pour mener à bien une série de missions palpitantes et affronter le T-1000, tout en tentant d'empêcher Skynet d'accomplir ses sinistres desseins.Prenez la tête de la Résistance en incarnant John Connor dans le futur, et combattez aux côtés de l'humanité en tant que son seul espoir dans la guerre contre les machines.Dans cette histoire unique qui mêle des scènes emblématiques de Terminator 2 : Le Jugement dernier à des scénarios originaux et à plusieurs fins possibles, c'est vous qui décidez du sort de l'humanité.