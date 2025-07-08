profile
Terminator 2D : No Fate
0
Likers
name : Terminator 2D : No Fate
platform : PC
editor : Reef Entertainment
developer : Bitmap Bureau
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5849
visites since opening : 9702171
nicolasgourry > blog
all
[Multi] Terminator 2D : NO FATE / Overview


Prenez le contrôle de Sarah Connor et du T-800 pour mener à bien une série de missions palpitantes et affronter le T-1000, tout en tentant d'empêcher Skynet d'accomplir ses sinistres desseins.
Prenez la tête de la Résistance en incarnant John Connor dans le futur, et combattez aux côtés de l'humanité en tant que son seul espoir dans la guerre contre les machines.
Dans cette histoire unique qui mêle des scènes emblématiques de Terminator 2 : Le Jugement dernier à des scénarios originaux et à plusieurs fins possibles, c'est vous qui décidez du sort de l'humanité.

Date de sortie : 31 Octobre 2025
https://www.youtube.com/watch?v=2CIxmLUoLZ0
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    mercure7, tynokarts, adamjensen, micheljackson
    posted the 08/07/2025 at 07:25 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 07:29 PM
    Ca a l'air pas mal, à tester.

    John qui a piqué le power-up de Contra, donne envie d'essayer
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo