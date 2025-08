J'avais publié un article en décembre dernier sur l'IA de Google Genie 2, capable de générer des environnements jouables durant 10 à 20 secondes avec une résolution de 360p. Le nouveau modèle Genie 3 double la résolution et augmente la durée de quelques minutes générant des mondes plus cohérents et interactifs.Je suis conscient des dérives de l'IA, et son impact néfaste sur l’environnement mais se tenir informé de ses progrès me semble important. On nous l'impose, elle est partout qu'on le veuille ou non.C'est fascinant et inquiétant, elle est en entrain de changer notre société en profondeur à un rythme qui nous dépasse.