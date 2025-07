Ce qu'il ne faut pas publier sur Steam :

15. Contenu susceptible d'enfreindre les règles et les normes établies par les processeurs de paiement de Steam et les réseaux de cartes et banques associés, ou les fournisseurs de réseaux Internet. En particulier, certains types de contenus réservés aux adultes.

Petit billet court vu l'heure. Après le Japon avec plusieurs acteurs commerciaux dont la plateforme de jeux DMM parmi tant d'autres, c'est en occident et au tour de Valve d'être affecté par l'action des entreprises de transaction bancaires.La plateforme Steam a en effet mis à jour ses règles pour désormais interdire la parution de jeux qui violeraient les règles établies par les organismes de traitement bancaires. Une nouvelle close décrit donc ce que les développeurs et éditeurs "ne devrait pas publier" sur Steam.Même si ce sont des jeux pour adulte très peu recommandables, plusieurs jeux et extensions ces 16 dernières heures ont déjà été supprimés de Steam, enfreignant rétroactivement cette nouvelle règle :Bientôt VISA va nous dire ce qu'on peut ou non acheter, le monde à l'envers...Je vous en parlais déjà en novembre dernier des craintes de voir Steam être affecté par l'influence de ces systèmes de transaction bancaire sur ce que la plateforme peut ou ne pas accepter : https://www.gamekyo.com/blog_article477315.html Aujourd'hui c'est un petit pas, mais demain qui empêchera VISA de bloquer la parution sur Steam de jeux un minimum ambitieux comme Stellar Blade sous prétexte de la présence de contenus suggestifs ?...Le récap' rapide de toute cette affaire :- Pendant 2 ans jusqu'à aujourd'hui, VISA et Mastercards ce sont attaqués déjà à plusieurs entreprises japonaises afin de les forcer à retirer les contenus pour adulte de leur plateformes, dans le cas contraire elles ne pourraient plus utiliser leur systèmes de transaction.- La plus part de ces entreprises ont donc arrêter de vendre et soutenir les contenus pour adulte. Par exemple le site de partage de vidéo niconico n'a plus de section dédiée aux vidéos matures. Ou encore Manga Library Z qui permet de lire des manga rares en ligne qui a dû fermer son site web, avant d'avoir pu rouvrir grâce aux dons d'argent.- Cela a tellement affecté des indépendants et petites entreprises que les politiques japonais commencent à s'en mêler, mais timidement.- En occident, il y a eu quelques cas que je n'ai pas couvert comme le cas de Fansly qui a du arrêter l'an dernier de soutenir les créateurs de contenus pour adulte.