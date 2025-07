Films & Séries

Ce 3 juillet 2025, Emmanuel Macron a surpris les visiteurs de Japan Expo en apparaissant au cœur du plus grand salon français dédié à la culture japonaise. Dans une ambiance conviviale et très codée pop culture, le président a rencontré plusieurs figures majeures du milieu, dont Kazuhiko Torishima, ancien éditeur de Dragon Ball chez Shūeisha, Brigitte Lecordier, voix iconique de Son Goku en VF, ainsi que Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey, les trois cofondateurs du salon. Il s’est même prêté au jeu d’un Kamehameha collectif, geste symbolique et clin d’œil assumé à l’univers de Toriyama !Cette apparition publique ne sort pas de nulle part. Emmanuel Macron a depuis plusieurs années multiplié les gestes en direction du manga et de l’animation japonaise. Lors de son déplacement à Tokyo en 2021 pour la clôture des Jeux olympiques, il avait été reçu par plusieurs figures de l’industrie culturelle japonaise. Il y avait notamment rencontré Eiichirō Oda, l’auteur de One Piece, qui lui avait offert un dessin original. Il avait également échangé avec Katsuhiro Otomo (Akira), Hiro Mashima (Fairy Tail) et Hidetaka Miyazaki (Dark Souls), dans un geste de reconnaissance envers les œuvres japonaises les plus influentes à l’international.Dans la foulée, Macron avait relayé ces rencontres sur ses réseaux, notamment pour souligner l’importance du manga dans les pratiques culturelles des jeunes. Il avait intégré ces références dans sa communication autour du Pass Culture, montrant une volonté d’inclure le manga comme un pilier à part entière de la politique culturelle française.Plus récemment, en mars 2024, il avait rendu hommage à Akira Toriyama après l’annonce de son décès, saluant publiquement son œuvre et son influence durable. Puis, en mai 2024, le président japonais Fumio Kishida lui avait offert un verre Edo Kiriko gravé à l’effigie de Dragon Ball, lors d’un échange diplomatique à Paris, autre preuve du rôle que joue cette culture dans les relations entre les deux pays.Entre visites officielles, hommages publics et gestes symboliques, Emmanuel Macron a progressivement ancré l’idée que la culture manga fait pleinement partie du paysage culturel français. Sa présence à Japan Expo, ponctuée d’échanges chaleureux avec les figures du milieu, renforce ce lien déjà établi entre politique et culture populaire.Merci à Japan Expo pour son accueil chaleureux, et pour continuer à faire vivre cette culture si chère à des millions de passionnés, et merci au président Emmanuel Macron pour sa présence et son soutien constant à la culture japonaise, à la fois populaire, artistique et universelle.