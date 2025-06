Oui, je sais que c'est chiant, mais suite à l’interruption du serveur avant-hier dans la nuit (peut-être lié à la finalisation des derniers transferts, je n'ai pas toutes les infos), deux bugs sont apparus :1) Problème de connexion avec déco/reco en fonction des pages ou des navigateurs. Le bug se corrige en allant au fil des heures donc pas trop d'inquiétude (perso, c'est revenu au moins sur Firefox).2) Bug d'accès aux fiches PC et donc du coup Multi lors des articles de blogs/groupes. Donc en cours de correction ne vous étonnez pas (et ça concerne aussi mes propres articles donc ça va être compliqué pour moi en attendant).Courage

posted the 06/12/2025 at 08:05 AM by shanks