IGN nous partage 9 minutes de gameplay pour Ninja Gaiden 4Trailer du show Xbox avec les voix japonaisesConcernant la version physique, on apprend que seule la version PS5 aura le droit à une édition physique (du moins aux US/Canada), la version Xbox ne sera vendu qu'en code. La version PS5 sera proposée en version Standard et Deluxe avec un code pour télécharger des skins, de la monnaie ect...Maintenant vu qu'on parle d'un jeu édité par Microsoft: le jeu sera-t-il vraiment sur le disque ?En tout cas aucune mention de connexion obligatoire n'est pour l'heure montré sur les jaquettes, là ou The Outer Worlds 2 mentionne bien sur sa jaquette cette obligation.