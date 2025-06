Salut, en ce moment je dose MK World en ligne, si vous êtes chauds pour taper des sessions dessus, laissez votre code ami en com et je l'ajouterai à l'article.



On pourra doser via le système de base pour jouer en ligne et gagner des points, c'est un peu chiant car on rejoind des lobbys au pif mais avec de la patiente, on peut tous se rejoindre.



Sinon 2ème solution, on fait un lobby privé et là il n'y aura aucun souci pour s'inviter mais il me semble que dans ce mode, on ne gagne pas de point.



Momotaros



Pseudo Switch : Havel



Code amis : SW-1726-8252-7511



Je validerai les invitations ce soir, là je go au taf.