Un petit vieux qui se la joue "djeuns"

Xevious : le mythe revisité

Une 3D sommaire, une DA fonctionnelle

Un gameplay fidèle mais sans fureur



Les points forts :

Les points faibles :

Un retour poli, sans éclat

Fiche technique:

NOTE (Replay Score)

Dans la grande galerie des retours attendus mais un peu bancals,trône comme une tentative sincère, mais maladroite, de moderniser un monument du shoot'em up. Sorti en arcade à la fin 1995, ce reboot 3D du vénérable Xevious tente de faire le grand écart entre respect du mythe et nouvelles technologies… avec un résultat sympathique, mais qui ne marquera pas les mémoires au fer rouge.D’abord, il faut se souvenir de ce qu’a représenté Xevious : pionnier du shoot vertical en 1982, avec ses bombes au sol et son ambiance mystérieuse, presque extraterrestre. Un jeu culte, copié mais jamais égalé, qui suait l’élégance froide et le gameplay chirurgical.Xevious 3D/G reprend les bases : tir aérien, tir au sol, défilement vertical, ennemis robotiques, et boss géométriques façon vaisseaux modulaires venus de nulle part. L’hommage est là, l’esprit est respecté.Mais… la forme, elle, fait grincer un peu.Techniquement, Xevious 3D/G fait le job. Pas plus. Les graphismes sont en 3D polygonale basique, très cubiques, aux textures ternes et aux effets timides. On est loin du psychédélisme ou de la finesse d’un Radiant Silvergun ou d’un Layer Section, sortis sensiblement à la même époque. Ici, tout est un peu gris, un peu flou, un peu trop austère et sage.La lisibilité est correcte, les animations sont fluides, mais rien ne frappe, rien ne surprend. Même la musique – techno assez rythmée – semble avoir été composée sur un synthé en panne d’inspiration car elle devient vite répétitive.Heureusement, le gameplay, lui, tient encore la route. C’est du Xevious, point. On alterne entre tirs rapides pour les cibles volantes et bombes précises pour les unités au sol. On trace, on slalome, on bombarde.Mais le souci majeur, c’est la durée de vie : Xevious 3D/G se boucle en 20 minutes chrono, montre en main. Même pour une borne arcade, c’est court. Trop court. On aurait aimé plus de niveaux, plus de patterns retors, plus de folie. Là, ça défile vite, et sans grande difficulté – à part quelques pics brusques.+ C’est Xevious, et rien que ça, c’est respectable+ Gameplay accessible, instantané, fidèle à l’original+ Quelques boss intéressants, mécaniques classiques mais efficaces+ Lisible, fluide, sans bugs ni ratés majeurs- Graphismes 3D pauvres, direction artistique fade- OST bonne mais répétitive, ambiance sonore générique- Durée de vie ridicule, on en fait le tour en une pause café- Très peu de nouveautés ou de prises de risque- Est vite tombé dans l’anonymat malgré son nom prestigieux