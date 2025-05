Jeux Video

Oui, après la compilation Another Code, Nintendo pourrait préparer un autre polish pour la Switch 1 ou 2 (voire les deux).La marque Hotel Dusk : Room 215 a été déposé par Nintendo au Japon et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas un renouvellement des droits mais bien un dépôt neuf : sur l'archipel, le jeu se nomme Wish Room.Ptéte même que ce sera une compile avec Last Window, le chant du cygne de Cing (faillite en 2010).