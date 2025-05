La demo de Blades of Fire, le dernier Mercury Steam, est dispo sur PS5, Xbox et PC (Epic), avis rapide.Visuellement le jeu n’est certainement pas au niveau de ce qui se fait de mieux sur PS5, mais ça reste "un beau jeu PS4". La zone de la démo, un village suspendu aux couleurs automnales, est plutôt agréable à parcourir et propose déjà un bon nombre d’ennemis différents, du simple soldat en passant pour les trolls, des assassins invisibles ou des esprits de l’eau.Le gameplay qui se veut de l’école des Souls/Gow 2018 est assez rought aux premiers abords, mais après quelques moments de frustration à tenter de dompter le mode hard, je suis repassé en normal, bien plus agréable tout en restant challengeant.Outre la difficulté de base, le fait d’esquiver avec L1 et de bloquer avec L2 est un coup à prendre et il est impossible de remapper les touches dans cette demo (a voir dans le jeu final)Le point ou Blades of Fire se distingue des autres jeux du genre, c’est son coté Vagrant Story que je n’avais pas perçu aux premiers abords.Premièrement comme le jeu de Square, il y a toute une emphase sur la forge des armes. Des matériaux, de la lame en passant par la poignée, la customisation semble poussée. Par contre, j’ai eu du mal a piger l’espèce de mini-jeu nous permettant d’augmenter le nombre de réparations possibles (car oui les armes ont une durée de vie).Deuxièmement tout comme dans Vagrant Story les ennemis ont des points faibles par rapport à leurs membres (tête, bras, jambes), et selon les affinités des armes, vous ferez plus de dégâts selon le membre visé (avec triangle : la tête, avec carré : le bras droit, avec rond: le bras gauche et avec croix : les jambes).