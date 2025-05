Les joueurs qui possèdent déjà la version Nintendo Switch de ce jeu ont également la possibilité d'acquérir un pack d'amélioration Nintendo Switch 2 Edition.

Il est recommandé de profiter de l'expérience proposée par le jeu en question, qui a été optimisée tant au niveau de la résolution que de la fréquence de rafraîchissement des images. Ces deux éléments permettent en effet d'obtenir une expérience de jeu plus fluide.

Après Professor Layton and the New World of Steam et Inazuma Eleven: Victory Roadvoici : Fantasy LIfe i qui est annoncé "cross-gen".Si vous jouez à la Nintendo Switch 2 Edition sur une Nintendo Switch, les fonctionnalités et la performances correspondront à la version de la Nintendo Switch.La date de lancement de la Nintendo Switch 2 Edition sera annoncée à une date ultérieure.