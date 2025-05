Quand j'ai vu la bande annonce, j'ai pensé à une nuit en enfer de Quentin Tarantino, mais le film est bien plus politique.L'action se déroule dans le Missippi en 1932. Nous suivons Sammie Moore qui déboule dans l'église ou son père est pasteur, il arrive avec des cicatrices sur le visage et le reste d'une guitare.Tout le film consiste à savoir ce que c'est passé la veille pour que Sammie arrive dans cet état. Sammie va rencontrer les frères jumeaux Elijah « Smoke » et Elias « Stack » qui sont de retour dans la région après être parti de Chicago ou ils ont travaillé avec la pègre. Les jumeaux décident d'acheter une scierie à un blanc qui explique que le Ku Klux Klan n'existe plus (et pourtant...mais nous comprendrons par la suite pourquoi il fait croire ça), mais qui accepte l'argent, pour en faire un « bar ». Ils vont recruter plusieurs personnes pour rendre le bar attractif. Suite à cette préparation, une nuit de folie va suivre et chambouler la vie de Sammie.Il faut rappeler que le film se passe au USA qui est principalement de confession chrétienne, mais le film va démontrer une certaine hypocrisie entre les principes de cette religion qui parle de fraternité (qui est ici représenté par des vampires qui paraissent « gentil » mais qui au fond te laisse croire à fable d'un monde fraternel en te rendant « vivant » alors qu'ils ne font que te donner l'illusion que tu va bien, mais en fait, tu es mort) mais qui dans les faits à aussi justifier pour certains l’esclavage et pour le Ku Klux Klan (qui est aussi un mouvement chrétien) une ségrégation très virulente à l'encontre des noirs, une vision réduite de la sexualité (avec la sensualité qui est vue comme satanique) à la simple reproduction, tout le reste étant vu comme déviants (dont le plaisir féminin est la pire chose qui puisse exister, il y a une « ode » au plaisir féminin d'ailleurs dans ce film et la liberté des relations même marié pour une femme).La musique est très présente aussi (d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus réussies du film) c'est même le lien qui a travers différentes époques (une des séquences exprime bien l'idée, la scène est excellente) exprime une subversion qui se dégage à travers le blues, le jazz ect loin de la musique Country.Il y a aussi l'idée de la dualité entre les jumeaux, entre la rébellion (avec la fierté « de ses origines ») d'un coté et le conformisme de l'autre.La seule chose qui m'a « déçu », c'est le combat entre les vampires et les gens du bar, la confrontation est bien moins inspiré que le film de Tarantin, c'est dommage, car le reste du film tient largement la route, même si il y a des imperfections, il y a une générosité bien présente.