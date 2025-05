Musique

10 jeux de la décennie

Ori, Lost In the Storm

Naru, Embracing the Light



The Blinded Forest



First Steps Into Sunken Glades



Up the Spirit Caverns Walls



The Spirit Tree



Restoring the Light, Facing the Dark



chef-d’œuvre. Où quand la musique ne fait qu’un avec ce qu’on voit à l’écran.



Home of the Gumon

Un pur. Où quand la musique ne fait qu’un avec ce qu’on voit à l’écran.

Riding the Wind



Completing the Circle



Fleeing Kuro



The Sacrifice



Light of Nibel



Conclusion





Merci à tous les contributeurs de cette OST, et à vous lecteurs, d’être arrivés jusqu’ici.

À peine le jeu est lancé pour la première fois, que la voix d’(que l’on va beaucoup entendre ici) nous berce déjà les oreilles. Chantant durant la nuit d’orage de la cinématique d’introduction, alors qu’unevient de se détacher de. Virevoltant à travers la forêt jusqu’à atterrir quelque part.Ce « quelque part » étant chez. Une créature de la forêt qui, comme le titre de cette musique l’indique, vaqui est en réalité celle d’. Un esprit de la forêt, et le personnage que l’on incarnera dans cette aventure.S’ensuivitentre ces deux personnages. Ressentie pleinement avec. Que l’on doit essentiellement à la flûte traversière dedont c’est sa première contribution dans cette bande-son. Et qui, vers, prend son envol avec une mélodie qui me donne systématiquement un sourire aux lèvres.Après les bonnes ondes du morceau précédent, changement radical d’ambiance avec celui qui donne son titre au jeu, et que l’on peut traduire par «« . Une forêt qui, bien des années plus tard,et pourrait devenir la tombe de notre duo s’ils n’y trouvent pas de quoi se nourrir. Ori s’attelle donc à la tâche en traversant, cette forêt terne et dont les arbres se sont dépossédés de leurs feuilles.Puis, sur le chemin du retour pendant que les violons résonnent,. Qui, telles des lueurs d’espoir, illuminent un peu une forêt déjà bien assombrie. Un espoir qui, hélas,et les dernières notes de piano. Lorsque Ori retrouvera son amie dans un coma profond. La faim ayant eu raison d’elle.Alors qu’Ori s’affaiblit à son tour,après avoir puisé dans ses dernières forces. Un réveil qui se fera au sein des, marquant le véritable point de départ de l’aventure. Un lieu dominé par un, et enveloppé parqui doit l’essentiel de son atmosphère à son piano. Et plus particulièrement versOn avance petit à petit dans la forêt pour arriver aux. Un lieu qui, visuellement et musicalement parlant, demeure certesque les carrières, mais. Car il faudra être constamment sur ses gardes, et rester attentif à son environnement. Une musique accompagnée par ledequi semble progressivement, jusqu’à mon moment préféré verscomme pour nous dire "Première musique où on entendra ce qui deviendra. Marquant. Dégageant une auraque l’on doit encore aux pianos, et surtout aux vocalises d’Juste après qu’Ori ait(d’où le «« ), unecommune au genre duse lance. Celle où on doitsous peine d’un. Ici, c’est l’eau qui est en train de tout engloutir. Et afin d’éviter une noyade certaine, il faudra se frayer un chemin vers le sommet en usant de la technique signature du. Permettant de sedepuis un ennemi ou un projectile environnant, tout enautour de nous au moment de l’action.Sauf que cette séquence d’échappatoire n’est pas comme les autres. Par sade haute volée, et surtout par saqui est tout simplement. Une tempête orchestrale rythmée par les pianos et les violons. Et qui, dans le feu de l’action, m’aide àdes échecs répétés. Lequi me poursuit. Etpour cette ascension épique. Je n’ai pas souvenir d’avoir déjà ressenti ça dans un JV avant ce morceau. Et ça ne s’arrête pas là.Carprend une tournure d’abord plus menaçante avec(d’où le «« ). Le principal antagoniste représenté par unegigantesque, terrifiante, et nourrie par une haine incommensurable envers Ori. Et qui, d’un battement d’ailes,. La cinématique se terminant par Kuro se rapprochant dangereusement d’un Ori en pleine chute libre, suivi d’un fondu au noir laissant planer le doute sur son sort.Assez tôt dans l’aventure, Ori croisera la route de. Une créature discrète de la race des, et dont le but initial était de nous mettre des bâtons dans les roues. Durant l’exploration de son repaire, il nous tendra de nombreuxjusqu’à ce que l’un d’euxet le mette dans une situation de danger de mort. Ce qui ne l’empêchera pas d’êtremalgré ses tentatives pour le mettre hors d’état de nuire. Suite à quoi, toute l’hostilité que Gumo avait envers lui disparaitra. Et il lui rendra la pareilleaprès le fondu au noir de la cinématique évoquée plus haut.Plus tard dans le jeu, on retrouvera ce même Gumo au sein de. Ou du moins, ce qu’il en reste. Car on apprendra en même temps que lui, qu’il est en réalité l. Tous ses congénères ayant succombé à un froid que l’on ressent littéralement par. Moi-même, ça m’a foutu le cafard et j’ai eu de l’empathie pour un personnage pas très appréciable à son introduction.Pour les deux morceaux qui vont suivre, la flûte traversière defera tout le boulot. Celui-ci nous donnantau sein d’un territoire, et où le vent sera notre plus grand allié. Un morceau qui prend une toute autre dimension àQuant à celui-là, c’est probablementavec sa montée en puissance à. Et qui se lanceavec l’obtention du saut chargé qui est la dernière de son arsenal. Le thème d’un héros accompli en quelque sorte.La conclusion de cette aventure est proche avec la musique de. Bien plus stressante que celle évoquée plus haut, carau sein d’une forêt en flammes et qu’elle ravage sur son sillage. Kuro dont la menace n’a jamais été aussi palpable qu’ici. Avec sesen arrière-plan, rappelant constamment sa présence et sa volonté de nous oblitérer. Par cette musique, on ressent clairement l’de la situation, la, et notreface à cette chouette vengeresse et pratiquement invincible.Après cette séquence haletante, Ori commença à planer en direction de l’arbre aux esprits pour parachever sa quête. Mais c’était sans compterqu’Ori croyait pourtant avoir semé. Bien décidé à l’empêcher d’aller plus loin en le faisant tomber violemment au sol. Une chute dont. Le laissant à la merci d’un Kuro s’apprêtant à lui porter le coup de grâce.Et c’est ce qui aurait pu arriver sansqui surgit de la forêt en flammes. Accourant vers Ori pour le protéger de Kuro au péril de sa propre vie. Un acte de bravoure, et surtout d’amour,qui ont été presque tous décimés, sauf un. Et c’est pour sauver ce dernier quePar un aller simple vers le grand arbre pour raviver la lumière qu’elle avait elle-même volé. Et c’est ainsi que l’ombre Kuro, disparut enveloppée de laJoie, émerveillement, peur, colère, tristesse, cette bande-son. Et la musique des crédits de fin (2,6 millions de vues sur), assez semblable à «« , en est la parfaite synthèse. Certainement. J’ai les larmes aux yeux à chaque fois que je l’entends, même 10 ans après. La fin d’une belle aventure qui m’a marqué à vie.