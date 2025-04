⬛Année 1603, région d’Ezo (actuelle Hokkaidō), territoire sauvage hors du contrôle de l’empire japonais, composé de vastes étendues verdoyantes, de toundras glacées et de dangers inattendus.⬛Protagoniste "Atsu" : il y a 16 ans, elle survit à l’attaque du gang des « Six de Yōtei » qui a massacré sa famille et l’a laissée pour morte, plantée sur un ginkgo en feu[/img]⬛Elle revient d'entre les mort avec une liste de six cibles (le Serpent, l’Oni, le Kitsune, l’Araignée, le Dragon et le seigneur Saito) pour venger sa famille, armée du même katana⬛Mais bien que l’histoire d’Atsu commence dans la vengeance, elle découvre peu à peu que son chemin est pavé de bien plus que de simples représailles.⬛Dans Ghost of Yōtei, l'équipe a fait évoluer la façon dont vous pouvez explorer le monde ouvert, pour offrir ainsi encore plus de liberté et de variété que dans Ghost of Tsushima.⬛Plus grosses variétés dans les types armes⬛Vous choisirez les pistes à suivre en décidant quel membre des Six de Yōtei vous voulez traquer en premier.⬛Atsu peut également pister d’autres cibles dangereuses et en collecter des primes⬛Recherche de sensei pour débloquer de nouvelles capacités et maîtriser d’autres armes⬛Possibilité de monter votre feu de camp où vous le souhaitez dans l'open world pour vous reposer sous les étoiles.⬛Mécanique inédite : revisiter le passé d’Atsu pour comprendre son histoire et ses traumatismes⬛Le titre bénéficie de champs de vision immense qui permet de voir tout l'environnement autour, des cieux d'étoiles scintillantes et d'aurores, et une végétation qui bouge au gré du vent⬛Vous trouverez des havres de paix avec de nouvelles activités et d'autres qui feront leur retour.Plus d'informations prochainement