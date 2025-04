Selon NateTheHate : - Fallout 3 Remastered est bien prévu par Bethesda/Xbox. - Il faudra néanmoins attendre "un certain temps" avant de le voir arriver. - Rappelons que Fallout 3 Remastered avait (tout comme Oblivion Remastered) été repéré dans les documents en fuite de l'affaire Xbox/FTC. J'ose spéculer sur le fait que Virtuos sera également aux commandes, que ce sera aussi de l'Unreal Engine 5, et reste à voir si le projet a avancé en interne pour permettre une sortie dans la foulée de la Saison 2 (fin 2025/début 2026).

Who likes this ?

posted the 04/16/2025 at 12:26 PM by shanks