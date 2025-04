(Gautoz en source)Et encore de quoi faire mal à l'image de Microids déjà peu glorieuse, et encore moins après diverses enquêtes sur l'entreprise.La branche parisienne (une trentaine d'employés) aurait été licenciée alors même que leur jeu, le remake de L'Amazone, ne sort qu'à la fin du mois (24 avril).Donc déjà, si t'es intéressé, espère pas grand-chose niveau correctifs et éventuelles améliorations post-launch...

Like

Who likes this ?

posted the 04/07/2025 at 04:48 PM by shanks