Sans intro



1. Je n'ai pas le temps ni l'argent



Meilleure raison. Mais simplement, quand on veut on peut. On peut toujours choisir de faire un budget et de prendre le temps pour un loisir. Simplement, quand on réalise que tout va mal dans un lancement ou autour d'un loisir, on en vient à la réalisation que c'est une perte de temps. La Switch 2 est une perte de temps.



2. Même si j'avais le temps, je ne suis pas une vache à lait pigeon rourou



Ce n'est pas le même argument qui veut que je n'ai pas assez d'argent pour un tel loisir.

C'est un argument de celui qui pourrait mettre l'argent, mais refuse car c'est trop cher, OBJECTIVEMENT. Nintendo en demande trop. Non, MKWorld n'est pas révolutionnaire. Non, il ne mérite pas que l'on paie 90 euros pour l'avoir sur une cartouche.



3. Le online payant est scandaleux, surtout aux prix demandés sur les jeux



Et la gratuité la première année n'est pas un argument qui va me faire acheter leur console. Le prix de la console est plus que doublé si on prend en compte le coût de l'abonnement sur la génération.



4. Ils mettent 12 ans à annoncer un prix puis se rétractent au dernier moment en citant les taxes US



C'est vraiment des connards pour ça. Le problème c'est qu'ils ont mis 3 ans de trop à sortir leur console.



5. Les boîtes sont hideuses



On dirait Microsoft dans les années 2000 : encadrés sur la couverture, QR code, gros cadrage rouge vif, c'est hideux. Je ne veux pas d'une collection qui ressemble à ces merdes.



6. Les jeux sont en version inférieure



On va se taper les restes des autres plateformes, en moins bien, en plus cher. Pourquoi? (Street Fighter 6)... Qui n'est pas sur la cartouche. Vous savez quelle autre version est pas sur la cartouche et est en full démat mais me permet d'avoir la version optimisée ? La version PS5, la version Steam. Et le online est gratuit sur PC que je sache.



7. Le full démat annoncé?



Incertitude totale sur la pérennité des cartouches contenant les jeux, quand des salopards décident de mettre un jeu 3DS sur une cartouche ne contenant pas le jeu (Bravely Default).



8. Le coût caché des cartes MicroSD EX



Les jeux ne sont pas sur les cartouches, donc il faut les mettre quelque part ailleurs que dans son cul. A 180 euros la carte de 1To, non merci. Et j'ai pas envie de passer ma vie à télécharger et effacer des jeux pour avoir de la place sur les 256Go de base de la console.



9. La concurrence est juste trop forte et Nintendo n'a pas de valeur ajoutée à offrir



Le SteamDeck peut faire tourner Cyberpunk sans problème, et je peux aussi y jouer sur PC si je veux.



8. La console sera piratée et émulée en un rien de temps



Pas besoin de se presser à acheter un truc à 500 balles, quand on peut l'avoir gratos. Et non, je ne suis pas un pirate, je peux acheter les jeux et utiliser l'ému en même temps, c'est ce que je fais avec ma Switch Lite depuis qu'elle est cassée.



9. La politique de prix des jeux est scandaleuse



Nintendo ne peut pas justifier un prix de 80 euros pour Mario Kart World. Ce n'est pas une dinguerie technique, ils n'ont pas inventé les jeux de course bac à sable en monde ouvert. Burnout Paradise l'a fait en 2007.



10. Les fonctionnalités sont gadget



La caméra fisher price, les feeds à 5fps, la souris, c'est pas ça qui va me faire acheter la console.



11. Le NSO et les jeux Gamecube



F-Zero online et 16/9 c'est bien. Sauf qu'on ne possède pas les jeux, et qu'il y a un paywall. Et ça ne permet pas non plus d'avoir un nouveau jeu F-Zero. En plus, F-Zero GX est célèbre pour sa difficulté bullshitée, et c'est un SPECIALISTE DE WIPEOUT ET BALLISTICNG qui le dit. Et en plus, Fast Fusion sort en même temps ce qui rend le tout extrêmement peu "focus" avec pour le coup une concurrence claire entre deux franchises. Je sais pas comment les devs de FAST acceptent de se faire saboter comme ça et vont pas voir ailleurs.

Pour Zelda WW, on n'aura pas la version HD de la Wii U, et ça pue du cul. J'en ai assez des compils qui oublient un jeu de la série (Mario 64 DS, Mario Galaxy 2) ou des version resucées qui ne sont pas à la hauteur du travail fourni sur une autre plateforme (OOT, MM).

C'est juste du remplissage et c'est extrêmement décevant. Encore, si c'était des jeux qui n'étaient pas ressortis. Encore, si SoulCal 2 avait Spawn et Heihachi Mishima inclus pour être la version ultime du jeu... Si c'est le cas c'est cool, sinon c'est une opportunité ratée. La version HD online avait les deux mais pas Link.



12. La Switch n'est pas morte et il y a un backlog immense, tandis que la Switch 2 compte sur le backlog de la Switch pour son début de vie



MP4 sort sur Switch. Aucun intérêt de changer de console.



13. L'arnaque des versions Switch 2



Faire payer les upgrades c'est vraiment un move de fils de pute, surtout sur les Zelda alors que les améliorations sont quasi invisibles.

Pareil pour les DLC sur des jeux inintéressants. Les versions auraient dû inclure le DLC de base, et les version Switch être mises à jour gratuitement.



14. L'arnaque sur le prix japonais



Les Japonais paient 330 euros, nous 500 balles. Cherchez l'erreur.



15. Le region locking



La console est region-locked, une pratique qu'on pensait appartenir au passé. Et pourtant. Et moi une portable region lock, c'est un gros fuck. Surotut quand LES JEUX NE SONT PAS SUR LES CARTOUCHES.