Seraient en réalité des licences qui peuvent se revendre, car contrairement aux codes qui expirent, les licences des cartouches n'expireraient, elles, jamais.



On précise aussi que Nintendo a prévu un mode de partage de cartouches, ce qui semble être une bonne évolution du démat qui garde les avantages de la librairie physique.



Chapeau si c'est le cas, car même si c'est dématérialisé, les cartouches garderaient tout leur intérêt, notamment la revente !



Les magasins seraient alors gagnants en pouvant vendre en physique des licences numériques, sans rebuter les acheteurs.



La mise à jour du firmware Switch avec les cartouches virtuelles rend certainement les jeux de fond de corbeille à Carrefour avec "code only" beaucoup plus attractifs.



Personnellement j'espère une màj graphique de RedOut 2 Switch sur Switch 2, que j'ai pas encore eu l'occasion de déballer.