Gamekult

SuperGiant

Si on se doutait bien qu'Hades 2 allait mettre les pieds sur consoles avec sa version complète, on a tout de même été sacrément surpris par l'annonce faite lors du dernier Nintendo Switch 2 Direct : le godlike-roguelike sera une exclu pour les consoles de Nintendo.Pour le reste les informations sont maigres. On sait qu'il s'agira d'une exclusivité console temporaire, on peut donc en déduire que le roguelike arrivera sur PS5/Xbox Series (a minima) plus tard - sans doute courant 2026 -. Quant à l'itération Switch 2, le communiqué de presse de Nintendo nous le jure : Hades 2 "tirera pleinement parti de l'écran haute définition de la Nintendo Switch 2 avec une réactivité d'action visant 60 images par seconde"