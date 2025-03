Information

2 avril on t'attend avec impatience.





Ce petit blog va revenir sur vos attentes de la future présentation de laet qui livrera tout ses secrets comme le prix, la date de sortie, les jeux de lancement Day one et sur sa période de lancement, plus du soutien des tiers et bien sûr ce que la machine va apporter face à sa grande sœur.Pour ne pas que le blog ne parte dans tout les sens, je vais limiter vos choix de réponses avec des catégories.Avant de répondre, je vous laisse mater ou remater sa première vidéo.C'est parti pour vos envies, avis et souhaits.je ne change pas, entre mi mai et fin juinentre 399 et 429€* Mario plate-forme 3D* Mario kart* Retour d'une ancienne licence genre 1080/wave race, eternal darkness, star tropical, fzero* Une nouvelle licence fait par Rétro studio ou monolith* Une suite de Starfox adventure* Capcom avec un Résident evil exclusif* Konami avec un Goemon* Ubisoft avec un nouveau oartenariatVoir ce que nous réserve cette fonction souris comme la nomme, après j'espère voir revenir une fonction chat comme sur certaines consoles Nintendo couplé avec une caméra comme dans certaines rumeurs.Les app Netflix etc.Une plus grande facilité de se connecter aux réseaux quand on voyage.Je finirais par une très bonne batterie et un écran de qualité même si il n'est pas Oled, on peut espérer de la miniled façon TCL.Je m'arrête là et je vous laisse la parole.Merci pour la lecture et pour vos réponse.