N°10 : Assassin’s Creed Mirage (2023)

N°9 : Assassin’s Creed Origins (2017)



N°8 : Assassin’s Creed (2007)



N°7 : Assassin’s Creed Syndicate (2015)



N°6 : Assassin’s Creed Valhalla (2020)



N°5 : Assassin’s Creed II (2009)



N°4 : Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)



N°3 : Assassin’s Creed Unity (2014)



N°2 : Assassin’s Creed Revelations (2011)



N°1 : Assassin’s Creed III (2012)



Voilà pour mon classement. N’hésitez pas à me dire les vôtres en commentaires, même parmi les opus que je n’ai pas cités.

On commence avec l’opus le plus récent de ce classement. Qui se dévoila pardans un style dont seula le secret.par son ambiance, le chara-design des personnages, et sa situation géographique. Le premiernous faisait explorer le Proche-Orient au 12e siècle, tandis que celui-ci se contente deau Moyen-Orient durant le 9e siècle. Une époque incarnée par, que l’on voit progressivement devenir un assassin de la confrérie au fil de ce trailer. Et se concluant presque comme à chaque fois, par. La cerise sur le gâteau étantque l’on entend à la fin.Des couleurs chaudes, desà perte de vue, et desen pleine construction. Aucun doute, nous sommes bien au cœur de l’. Une ancienne civilisation magnifiquement représentée dans ce trailer, et avec même une courte apparition deet. Sans oublier, l’assassin de cet opus, qui transpire la classe en plus d’être très habile à l’arc.Là où tout a commencé. Pour l’époque, un. Que ce soit visuellement, en termes de mise en scène, et de chorégraphie. Et qui, presque 20 ans après, impressionne encore. On y découvrait le tout premier assassin de la série nommé. Nous faisant une démonstration de sesqui caractériseront tous ses descendants ainsi que ses ancêtres. En plus d’introduirequi se déploient sous la manche.Pour cet opus (et d’autres qui vont suivre), je me suis permis d’inclure unque j’aime encore plus que le précédent. Non pas en images de synthèse cette fois, mais avec. Où on y voit plus concrètement ce que donnent les phases de parkour de toit en toit, les combats, et une amorce du sacro-saint. Le tout avec le magnifique morceau «» du groupeque j’ai découvert à ce moment-là.Un trailer qui nous immerge dans leen pleine révolution industrielle. Et ça se ressent jusqu’au look de. Qui, entre deux bagarres avec sa clique de gangsters, alternera entre la fameuse capuche et un. Complétantde cette saga. Une ambiance que j’aime beaucoup et appuyée par le morceau «» interprété parUn très bon et très beau trailer qui, dans la première moitié, se permet même debarbares et assoiffés de sang. Ce qui n’est pas de l’avis des Anglais qui feront tout pour les stopper.Quant à ladans la seconde partie, c’est. En trois mots, brutal, sanglant, et impitoyable. Niveau mise en scène, on est pas loin de certaines batailles cultes du, ou de. Mon moment préféré était le. Qui, durant une bonne partie du duel,par son gabarit et sa puissance. Chose rare dans un trailer d’unoù l’on voit toujours le protagoniste triompher sans grosses difficultés à la fin.Difficile de croire que seulement, tant le glow-up visuel est significatif. Je me souviens m’être pris une claque monumentale lors de mon premier visionnage à l’époque. Et encore aujourd’hui, je trouve que ça a très bien vieilli.Ce trailer nous plonge en plein cœur de. Avec une ambiance unique, aussi festive qu’inquiétante, que l’on doit beaucoup à la. C’était la plus belle manière d’introduire. Qui est certainement l’assassin le plus apprécié et le plus populaire de la saga, et dont je reparlerai assez vite.Au pied du podium, j’ai encore « triché » en plaçant deux trailers d’un même jeu. Le premier débutant par, nous dressant le portrait d’. Un homme « plein de mystères » selon ses propres dires, et. Si même le plus terrible pirate ayant sillonné les mers reconnaît la dangerosité de cet assassin..Pour le second trailer, on est clairement sur dudans l’âme. Avec unedans la seconde moitié du trailer qui est digne des films avec le. En particulierqui rappelle celui contreà la fin du 3e film. Le tout avec musique «» parLà, on entre dans le top 3 avec des trailers que je qualifierais de «» . À commencer par le plus populaire de tous. Qui, par sesen plus de 10 ans, est actuellement. Suivi de près par le numéro un de mon classement, mais bref.On y retrouve un certainet sa troupe d’assassins, qui se battent aux côtés du peuple en pleinedurant la. Avec un morceau de circonstance qu’est «» par, que l’on entendait également dans le filmEt une fois encore (promis c’est la dernière), j’inclus un second trailer CG que j’aime beaucoup aussi. Faisant la part belle auavec unqui. Comme l’ont fait certainslors desen guise d’hommage. Le but de cette course effrénée et rythmée par la sublime musique «» par ce bon vieux, étant le sauvetage. Une templière qui échappera de peu à la guillotine.À la seconde place, à nouveau duavec un de ses morceaux phares «» qui m’avait fait découvrir cet artiste. Et si on est suffisamment attentif aux paroles, on remarquera qu’elles racontent presque mot pour mot ce qui se déroule dans ce trailer. Où on y retrouve un, mais toujours agile et létal. Voyageant seul jusqu’à ce que le poids des années finisse par le rattraper. Au point d’être acculé, puisde la première heure.Lieu où Ezio croisera leson prédécesseur, comme pour lui montrer la voie à suivre. L’instant d’après, le bourreau lui retire sa capuche et. Ne laissant que le bruit du vent, et le visage d’Ezio totalement à découvert et marqué par le temps. Ce moment, bien que court, demeure pour moi et pour beaucoup, lEt enfin celui que je considère comme étant le meilleur trailer de cette saga, vient du troisième opus. Plafonnant actuellement àjuste derrière. D’ailleurs, la citation de(1757 – 1834) à la fin disant que «» s’appliquerait parfaitement à l’épisode parisien.Si ce trailer est aussi haut dans mon classement, c’est parce que tout y est. Une sublimequi dès le départ, me file des frissons à chaque écoute. Unedu tonnerre avec un. Notamment avec cette séquence badass où il charge à cheval, puisen glissant vers des rochers. Le tout sous l’œil attentif deen personne, observant le champ de bataille de loin.Très franchement, bien que j’adore tout ce qui se passe dans ce trailer, je ne peux pas m’empêcher de penser que. Dans un contexte un chouia plus réaliste, il n’aurait pas fait long feu face à autant d’hommes, surtout en les attaquant aussi frontalement, mais bon. Pour un tel spectacle, je ne vais pas commencer à chercher la petite bête.