On s'en doutait un peu vu que la date de sortie aurait du être ce mois-ci, mais Armed Fantasia et Penny Blood sont repoussé a une date indéterminée.Avec seulement 2 millions récoltés pour deux J-RPG, il ne fallait pas s'attendre a un miracle.Autant dire qu'on en a encore pour au moins deux piges dans le meilleur des cas.

posted the 03/16/2025 at 12:41 PM by guiguif