Millenium 80%

Gamekult 7/10

Avec Atelier Yumia L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, Gust nous montre que le choix de s'approprier une formule qui fonctionne ailleurs peut aussi être bénéfique pour une franchise comme celle qu'ils développent pour attirer de nouveaux joueurs tout en offrant une aventure qui plaira aux fans de la première heure. Certes, il n'est pas parfait, car il manque d'optimisation dans certains lieux, mais dans son ensemble, le voyage qui nous attend vaut largement le détour, que ce soit pour les combats, la synthèse ou l'exploration qui s'accompagnent d'une bande son de qualité.Atelier Yumia est un appel à la perdition volontaire et contrôlée. Par sa science du secret disséminé aux quatre coins de l´immense carte ouverte, associée à une narration plus mature (quoique relativement simpliste), ce nouvel Atelier accepte son rôle de renouvellement de la série avec une verve inédite. Au sortir de sa longue expérience, Atelier Yumia s’apparente à l’épisode le plus complet, mais aussi le plus accessible de la série auprès des néophytes - ce qui était d’ailleurs probablement l’objectif principal de Gust. Par certains aspects, cette nouvelle aventure prend certes des allures de brouillon, notamment dans des combats chaotiques et un système d'alchimie beaucoup moins poussé que dans certains opus précédents, mais le pas franchi est si géant depuis les précédentes tentatives qu’on lui passera volontiers certaines de ses erreurs d’inattention.N’oubliez pas une démo arriveIl sort officiellement le 21 Mars 2025