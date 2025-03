Jeux Video

Selon billbil-kun (taux de réussite 100%) :



- Ouverture des précommandes sous peu

- Edition standard à 79,99€

- Edition Collector à 229,99$ (à confirmer en Europe)



Vu que Kojima tiendra son panel Death Stranding 2 ce dimanche à 23h00 à la SXSW avec la promesse de nouvelles infos, on peut légitimement croiser les doigts.



(mais j'avoue que ça me choquerait de voir un reveal aussi important dans un panel et non dans un State of Play)



(mais ça reste mieux qu'en article PS Blog)