Perso, j’ai déjà 10 heures de jeu au compteur et je ne lâche plus le jeu. Actuellement, je suis à fond sur l’épée longue. Certes, elle n’a pas de garde, mais les animations et l’attaque ultime, une fois la jauge pleine, sont vraiment trop classes. J’adore le contre aussi, même si c’est encore un peu difficile à mettre en place pour le moment vu que je ne connais pas assez les move des monstres.À propos de l’attaque ultime, un petit conseil, si vous êtes en l’air au moment de la réaliser et que le monstre s’éloigne, ne gaspillez pas votre précieuse jauge. Appuyez sur carré avant d’atterrir pour annuler l’ultime, puis retentez votre coup juste après.Concernant la scénarisation avec ses nombreux scripts et cinématiques, ça ne me dérange pas du tout perso et la possibilité de faire des parties en ligne arrive rapidement dans l’aventure en plus. Par contre, le système de Seikret automatique, je l’ai viré immédiatement, c’était juste insupportable.Graphiquement, je joue sur une PS5 de base, c’est joli mais sans plus. Ils auraient pu facilement le faire tourner sur PS4, ça sent la version Switch 2 a venir tout ça.Je suis aussi un peu déçu par la difficulté. J’ai l’impression que tout a été simplifié. En 10 heures de jeu, je ne suis mort qu’une seule fois… et c’était parce que j’avais oublié de prendre des potions par erreur !Je reste exclusivement en solo pour l'instant, mais j'imagine même pas les pauvres bêtes quand il y a quatre joueurs...Par contre, quel plaisir de voir des affrontements entre grosses créatures ! C’était déjà fou dans Dragon’s Dogma 2, mais là, c’est encore plus impressionnant. J’ai halluciné en voyant un énorme sable mouvant se former par un Balahara sous les pieds d’un Doshaguma et voir ce dernier lutter pour sa survie. Les animations des créatures sont vraiment grandioses.Bon, je retourne à la chasse moi.