(1930-2025 / 95 ans)Il a été nommé 5 fois aux Oscars, il remporte en 1972 celui du Meilleur acteur pour son rôle de Jimmy « Popeye » Doyle dans le thriller French Connection (1971) de William Friedkin, et en 1993 celui du Meilleur acteur dans un second rôle pour « Little » Bill Daggett dans le western Impitoyable (1992) de Clint Eastwood.Il a joué dans :Bonnie et Clyde ( 1967 )French Connection ( 1971 )L'Aventure du Poséidon ( 1972 )L'Épouvantail ( 1973 )Conversation secrète ( 1974 )French Connection 2 ( 1975 )Superman ( 1978 )Le Grand Défi ( 1986 )Mississippi Burning ( 1988 )Impitoyable ( 1992 )La Firme ( 1993 )Get Shorty ( 1995 )USS Alabama ( 1995 )Les Pleins Pouvoirs ( 1997 )Ennemi d'État ( 1998 )La Famille Tenenbaum ( 2001 )