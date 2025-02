Jeux Video

Même si ça vient de extas1s, j'ai tendance à garder des pincettes sur ce sujet mais voilà :



- Beaucoup plus immersif que les autres jeux Bethesda, avec un gros travail sur les temps de chargement

- Se nommera The Elder Scrolls VI : Hammerfell

- Mais prendra aussi en charge la zone de High Rock (*)

- Par son contexte côtier, ajout de l'exploration sous-marine, de multiples petites îles, construction de notre navire (sur le même principe que les vaisseaux de Starfield) et batailles navales

- Les dragons toujours présents (ce qui n'est pas surprenant vu la fin de Skyrim)

- 12 à 13 grandes villes

- Système de combat davantage travaillé et davantage de flexibilité dans l'évolution (pourtant déjà très flexible de base, d'où les pincettes)

- Le Housing ira cette fois jusqu'à la construction de forteresse

- Possible que Bethesda nous offre un premier aperçu à l'avance en juin 2025, comme Xbox l'a déjà fait avec des titres qui ne sortaient pas forcément l'année suivante (Perfect Dark, Clockwork, Gears E-Day...).



(*) Même si le jeu se nomme TESVI Hammerfell sans pour autant se contenter de Hammerfell, ça ne me choque qu'à moitié vu les titres aléatoires de la série : TESIII Morrowind ne se passe même pas dans tout Morrowind mais seulement dans la province de Vvardenfell (comme si un TES : France se passait seulement en Corse).