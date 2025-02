Pour avoir bien apprécié Final fantasy 7 remake, je l'attendais particulièrement. Et force est de constater que le début est assez rythmé dans la même veine que Remake. J'avais plus ou moins apprécié jusqu'à Junon en ligne droite hein, parce que son pseudo contenu dans cet open world qui ne devrait plus exister me laisse de marbre. Contenu qui d'ailleurs n'est ni intéressant ludiquement ni intéressant tout court, encore plus avec ces mini jeux à outrance causant de multiples problèmes de rythmes.



J'ai eu cette impression d'avoir eu une histoire de seulement deux heures tant certaines péripéties se font inutilement étiré pour rien. Si dans remake, l'histoire se laissait suivre sans trop de problèmes, Rebirth lui joue la carte du gagne temps tout étant intimement trop long, certains chapitres frôlent le ridicule. Entre ces qte sans intérêt, son level design complètement à la rue ou ces quêtes secondaires, je ne saurais dire qu'elle est le pire entre ces trois points.



Je ne comprends pas comment Square a pu produire un jeu aussi soporifique dans ces mécaniques d'exploration. L'automatisme dans ces même mécaniques n'ont pour moi rien de ludique et en somme, l'ennui s'installe assez rapidement.



Tout à été déjà dit sur son pseudo "open world" mais je trouve que le jeu offre un faux sentiment de voyage, je n'ai pas eu cette sensation de voyager malgré les nombreux lieux que propose le jeu, Final fantasy 15 par exemple m'a bien mieux transporter dans son univers.



Son gameplay reste assez proche de son prédécesseur, ça reste plutôt convaincant, son système de materia aurait cependant mérité une belle évolution, pourquoi proposer une synthèse d'objet qui ne sert à rien mais pas une fusion de materia ? Je me pose encore cette question. Un mot aussi sur le système d'amélioration des armes, un peu trop fouillis par rapport à Remake



Si son gameplay et ces musiques sont les seules choses que je retiendrais, son histoire m'a laissé perplexe, encore plus sur ces deux derniers chapitres. Au vu de la lenteur du rythme, je m'attendais pas à voir cette scène emblématique souillée par ce délire du multivers. À la fois confuse et brouillonne, c'est une immense déception de voir une histoire aussi décousue.



Pour moi, Rebirth est assez décevant tant ce qu'il propose est assez oubliable. Un épisode qui allonge artificiellement sa durée de vie, pour un scénario aussi vide que le regard des manteaux noir.

- Son gameplay- Sa formidable ost- Une belle réalisation- Des boss plutôt sympa- La bonne idée de l'évolution des personnages.- Quelques rares bon moments.- Inutilement trop long et une durée de vie étiré à son maximum- Un faux monde ouvert et son contenu tout aussi insipide.- Des quêtes secondaires toujours pas au niveau.- Des mini jeux à outrance influencant le rythme.- Un level design ignoble- Certains chapitres et dialogues parfois malaisant.- Un scénario étrange qui oscille entre le wtf et le mauvais.