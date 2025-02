Jeux Vidéo

Depuis la création de PlayStation Productions en 2019, Sony semble avoir pris un tournant étonnant : la firme met plus d’efforts dans l’adaptation de ses licences vidéoludiques au cinéma et en séries qu’à la production de nouveaux jeux pour la PlayStation 5. Un choix qui suscite de nombreuses interrogations parmi les joueurs, d’autant plus que les premières annonces PlayStation du début 2025, faites il y a un mois lors du CES, ont confirmé une tendance qui inquiète de plus en plus la communauté, alors que les nouveautés vidéoludiques se font de plus en plus rares...Le premier film signé PlayStation Productions fut Uncharted (2022), suivi de Gran Turismo (2023). Depuis, la liste des projets en préparation ne cesse de s’allonger, avec des films et des séries basés sur certaines des licences les plus populaires de PlayStation.Until Dawn (sortie prévue le 25 avril 2025)Days GoneGhost of TsushimaGravity RushHelldiversHorizon Zero DawnJak and DaxterUncharted "2"Resident Evil reboot (une exception car c'est une licence Capcom)The Last of Us (Saison 2 – avril 2025)Twisted Metal (Saison 2 – 2025)God of WarGhost of Tsushima: Legends (animé – prévu pour 2027)Ces nombreux projets montrent que Sony mise énormément sur l’exploitation transmédia de ses franchises, quitte à délaisser les jeux eux-mêmes.Là où le bât blesse, c’est que du côté des jeux vidéo, les annonces sont beaucoup plus rares. Les seules nouveautés confirmées sont Ghost of Yōtei, Marvel's Wolverine et Intergalactic: The Heretic Prophet, à noter que ces 2 derniers sont sans date de sortie... Cela signifie que, pour l’instant, PlayStation prévoit plus d’adaptations cinématographiques et télévisuelles que de nouveaux jeux exclusifs pour sa console phare, la PS5.Il est évident que Sony cherche à capitaliser sur ses licences en élargissant son audience au-delà du jeu vidéo. Le succès de la série The Last of Us sur HBO a sans doute conforté la firme dans cette direction. Cependant, cette tendance soulève des inquiétudes : PlayStation, longtemps connu pour ses exclusivités de qualité, risque-t-il de perdre son statut de leader du jeu vidéo au profit d’une simple machine à adaptations ?Alors que les fans s’impatientent face à l’absence d’annonces de nouveaux jeux, ils s’inquiètent également des conséquences de la stratégie de Sony qui, pendant plusieurs années, a misé sur les GaaS, avant de faire machine arrière. Or, ce revirement a eu un coût : plusieurs studios internes ont perdu du temps et des ressources sur des projets désormais annulés, retardant d’autant plus le développement de nouveaux jeux narratifs et ambitieux, qui ont pourtant toujours été la force de PlayStation.Ce changement de cap laisse PlayStation dans une situation délicate. Il faudra plusieurs années pour compenser ce retard et proposer à nouveau une offre de jeux AAA à la hauteur des attentes des joueurs. En attendant, Sony semble concentrer ses efforts sur le cinéma et la télévision, ce qui ne rassure pas ceux qui ont acheté une PS5 en espérant profiter d’un catalogue exclusif digne des générations précédentes.Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits, ou si PlayStation finira par se détourner trop radicalement de ce qui a fait son succès : les jeux vidéo eux-mêmes...