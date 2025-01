Plusieurs sources provenant de membres réputés du forum IconEra annoncent que le portage PC de GT7 a été abandonné il y a plusieurs mois et le portage PC de Demon's Souls n'est actuellement pas en développement (et il semble qu'il ne le sera jamais) malgré les rumeurs.

