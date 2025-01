Selon le même insider qui avait annoncé le portage PC (et du gameplay leaké) de Returnal :- Le portage PC de Gran Turismo 7 était bien dans les plans, comme d'ailleurs l'indiquait le "NVIDIA LEAK", mais le chantier a finalement été abandonné (pas de raisons connues).A mon humble avis, le principal problème outre le retard, c'est que la concurrence est peut-être trop importante dans le secteur PC.Cela ne lui a pas empêché d'être le plus gros succès de l'histoire de la franchise aux USA (niveau revenus, pas encore ventes brutes).On verra pour Gran Turismo 8

posted the 01/30/2025 at 06:05 PM by shanks