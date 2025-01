GAC 7,5/10

IGNFrance 7/10

Actugaming 6,5/10

Gamekult 4/10

GameGrin 9/10Eternal Strands est une aventure étonnante qui excelle dans le combat et l'exploration. La découverte de sites uniques, l'affrontement de boss redoutables et la fabrication d'équipements incroyables rendent le jeu extrêmement amusant. Hautement recommandé.GodIsAGeek 8/10Si vous êtes d'humeur à vivre une aventure charmante dans un monde fantastique magnifique, Eternal Strands vaut la peine d'être découvert.Ce qu’Eternal Strands fait bien, il le fait vraiment bien ! Les combats contre les boss sont très plaisants et méritent qu’on s’intéresse au jeu uniquement pour cet aspect. Le monde est également très bien construit. Et que dire de la bande sonore ! Cependant, un peu de répétitivité, un manque de rythme, des morts frustrantes et quelques petits problèmes de performance font en sorte que le jeu n’atteint pas un niveau aussi élevé que nos espoirs. Mais il ne faut pas se mentir, il s’agit d’un grand exploit pour un premier jeu. Il faudra garder Yellow Brick Games à l’œil, car ils ont définitivement beaucoup de talents !C'est une bonne vingtaine d'heures qu'il faudra pour terminer Eternal Strands et la plupart de ses quêtes annexes. Une fois l'intrigue complétée, vous pourrez retourner librement dans l'Enclave pour terminer de ramasser toutes les notes, schémas et améliorer votre équipement au maximum moyennant quelques heures supplémentaires. Malgré son esthétique cartoony, Eternal Strands n'a pas peur de lacher la main du joueur. Il vous débarque dans ses zones sans plus de cérémonie, vous laisse trouver la myriade d'interactions entre éléments, pouvoirs, environnement et ennemis... Vous y découvrirez même un scénario ! Des personnages un peu lisses et un design de quête classique ne sauront éclipser ce plaisir.Mitigé, c’est sur ce sentiment que s’est terminée notre aventure. Après des premières heures poussives, en partie à cause de combats qui manquent d’impact et de sensations, mais aussi à une structure narrative peu inspirée où les allers-retours sont légion. Heureusement, en progressant on débloque de nouveaux pouvoirs qui, combinés entre eux et avec l’environnement permettent des affrontements bien plus jouissifs. Le titre est vraiment joli, aussi bien dans ses décors, ses effets de lumière et sa direction artistique. Il dispose d’un univers cohérent et réfléchi avec ses races, régions, et événements et il nous offre une très jolie bande son ainsi qu’un doublage intégral en français de qualité. Eternal Strands mérite qu’on s’y intéresse, même s’il faudra composer avec des premières heures difficiles.GamesRadar+ 3/5Il y a du potentiel dans le principe, et de vrais moments forts (surtout lorsqu'on est lancé dans les airs), mais c'est le genre de jeu qui vous donne envie de voir ce qu'une suite pourrait accomplir en itérant sur ce qui a fonctionné - peut-être que nous aurons alors quelque chose de vraiment magique.Difficile de sanctionner aussi sévèrement un studio de taille modeste, qui s'est clairement laissé dépasser par son ambition à défaut d'être foncièrement incompétent. Mais, à l'arrivée, Eternal Strands est bien trop mal dégrossi pour être recommandable. Trop restreint dans son adversité pour exiger une utilisation intelligente de nos pouvoirs, trop répétitif pour justifier d'un capital charme exonérant ses défauts, trop à l'étroit dans ses inspirations pour se trouver une voix propre, c'est plus une démonstration technique inachevée qu'une véritable épopée fantasy. À réserver aux acharnés du farming en solitaire.