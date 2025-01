Salut à tous,



Je voulais évoquer ici des choses qui peuvent paraître un peu inquiétantes ou décevantes sur le design de la machine.

Par exemple, le fait que les gâchettes arrières ne soient pas analogiques est pour moi une déception non négligeable, pas rédhibitoire mais tout de même.

Ensuite, le fait de ne pas avoir de vraie croix directionnelle pour pouvoir jouer à deux à la console, mais franchement j'ai très rarement vu des gens jouer de cette manière. Le connecteur des joycons m'inquiète pas mal aussi personnellement et je ne parle du côté magnétique mais plus de la fiche de connexion.

Et pour finir l'absence à l'arrière d'entrée d'air (sans parler de la platitude et du fait que la concurrence n'a pas été prise en compte) tendrait à nous faire envisager que la console va être d'une puissance modeste.



Voilà, désolé pour cet article rédigé à la va vite...