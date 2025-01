Nintendo a officialisé la Switch 2 où l'on y voit un bref aperçu du nouveau Mario Kart qui n'a pas encore de nom, et quelques images dont une qui montre qu'il y'a un espace sur la ligne de départ pour 24 pilotes, ce qui serait une grande première pour la série et donnerait du piment aux courses !En tout cas, ça laisse penser que ce Mario Kart sera le gros jeu de lancement de la console, vivement d'en savoir plus !