Jeux Video

Final du tout dernier contenu publié y a quelques heures.Ouais alors déjà, y avait plus de budget pour les cinématiques donc désolé, ce sera des dessinsEt en gros :- Les persos de la JL morts au départ étaient en fait des clones.- Du coup, le Batman des jeux Arkham est officiellement toujours en vie.- On n'a aucune nouvelle de Wonder Woman mais bon, pas grave- Ce jeu n'a en fait servi à rien.Voilà voilà.Vivement l'annonce du prochain projet de Rocksteady même si comme d'habitude, les nombreux départs vont déterminer sérieusement l'avenir du studio qui, je pense, n'aura plus qu'une seule chance.