Alors que GTA 6 est prévu pour les consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series, il est envisageable que Rockstar et Nintendo explorent la possibilité d'un portage sur la Switch 2. Une telle collaboration pourrait s'avérer bénéfique pour les deux entreprises, en renforçant l'attrait de la console grâce à une licence aussi puissante que celle de GTA 6. Toutefois, il convient de rester prudent quant à la faisabilité technique, étant donné les exigences graphiques du jeu. Ainsi, cette possibilité reste à surveiller avec intérêt.alors vous pensez que c'est possible ?

posted the 01/14/2025 at 11:42 AM by knity