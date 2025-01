Jeux Video

Selon NateDrake, qui dernièrement a signé quelques bons coups :



- Halo Master Chief Collection et Flight Simulator sur PS5 et Switch 2 (il précise pas lequel de Flight Simulator)

- Xbox sera un gros éditeur sur Switch 2, et compte proposer des upgrade de Grounded, Ori et Pentiment.

- N'a pas d'info sur le portage de Sea of Thieves sur Switch 2, même s'il se doute que c'est probable.