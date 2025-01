Vous ne pensez pas que le CES 2025 empêche Nintendo de présenter la Switch 2 ?Voir ce que la concurrence propose puis ajuster la communication ?Un exemple tout simple : LE PRIX !Et si Nintendo attends le CES pour ajuster le prix de la Switch 2 ?Bha oui si il y a du matos plus performant pour 450 euros chez la concurrence niveau Console PC, Nintendo ne peut pas proposer une Switch 2 moins puissante au même prix !Vous en pensez quoi ?

posted the 01/04/2025 at 11:07 PM by liberty