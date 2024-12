« Je me souviens de discussions après la sortie de Wild Hunt, sur le fait que c’est un chemin naturel pour qu’elle fasse ses preuves... c’était un choix très naturel pour nous.



Il y a beaucoup de place pour elle et pour nous aussi, afin de construire quelque chose à partir d’elle. Il y a tellement de place pour l’exploration. Et parce que c’est un personnage si nuancé, le début de son voyage nous donne la liberté et beaucoup d’opportunités de creuser et utiliser [cela] pour le bien du jeu. »

« C’était déjà en pourparlers, même lorsque nous faisions The Witcher : Wild Hunt en fait, elle y était déjà un personnage jouable, n’est-ce pas ? C’était donc un choix naturel.



Nous connaissons son histoire, mais elle est moins définie en tant que personnage, en raison de son âge, de son manque d’expérience et parce qu’elle est tellement passionnée en tant que personne.



Le fait qu’elle se soucie beaucoup nous donne l’occasion, en tant que créateurs et en tant que joueurs, de vivre plus d’incertitudes et plus de surprises grâce à ce personnage, n’est-ce pas ?"

« Il est très important pour nous et pour Ciri, et il est certain qu’il apparaîtra dans le jeu. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense que cette promesse suffit. Mais nous pensons que ce voyage, cette nouvelle saga, cette nouvelle trilogie est définitivement pour elle ».