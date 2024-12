Divers JV

48,99€

69,99€

A l'occasion de l'annonce d'une suite en préparation pour la célèbre licencea donné une interview au magazinepour parler du. Véritable hommage au nom du studio qui avait donné vie au premier, mais aussiou, il nous explique la signification cachée du logo, ainsi que la philosophie qu'il va y appliquer en tant que directeur du studio et chef concepteur.Après son départ de chezofficiellement pour des divergences sur l'utilisation des licences, il semble avoir trouvé un partenaire de confiance avecqui lui donne carte blanche en le mettant à la tête d'un nouveau studio.On peut également remerciercomme l'a rapportédans son article posté précédemment, sans qui tout cela n'aurait peut-être pas été possible. MerciHistoire de ne pas faire deux articles à la suite, je profite de celui-ci pour vous indiquer qu'il est possible de précommanderà prix réduit sur, soit le jeu seul poursoit enavecpour, pour les intéressés cliquez ici