J'ai commencé à travailler avec Takeuchi-san lorsque j'ai rejoint Capcom et qu'il était membre de l'équipe Bio 1. Même après mon départ, il s'est toujours préoccupé d'un chien errant comme moi et a continué à chercher des opportunités pour faire revivre Okami... Sans Takeuchi-san, cette histoire n'aurait jamais vu le jour. ...Ces mots ne suffisent pas, mais merci beaucoup...

posted the 12/14/2024 at 01:28 PM by jenicris